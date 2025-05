EQS-News: LION E-Mobility AG mit starkem Jahresauftakt in einem herausfordernden Marktumfeld

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

LION E-Mobility AG mit starkem Jahresauftakt in einem herausfordernden Marktumfeld



13.05.2025 / 09:30 CET/CEST

Zug, 13. Mai 2025– Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, ist erfolgreich ins neue Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6,5 Mio. EUR – ein deutlicher Anstieg um rund 5,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Treiber dieser Entwicklung waren eine spürbare Erholung relevanter Industrien sowie ein erhöhtes Auftragsvolumen.

Parallel dazu konnte das EBITDA auf 1,5 Mio. EUR signifikant verbessert werden (Q1 2024: –2,6 Mio. EUR). Eine optimierte Materialquote von 50%, die strikte Fokussierung auf die Entwicklung der neuen NMC+ Batteriepacks sowie gesenkte operative Aufwendungen wirkten sich positiv auf das Ergebnis aus. Der operative Cashflow belief sich auf 1,2 Mio. EUR nach –3,5 Mio. EUR im Vorjahr – ein klarer Indikator für die Wirksamkeit der Einkaufs- und Lagerpolitik.

Auch bilanzseitig verzeichnete die LION E-Mobility AG Fortschritte: Die Eigenkapitalquote stieg in Q1 2025 auf 27,2% (Q1 2024: 24,5%). Hintergrund ist insbesondere die Umwandlung eines Gesellschafterdarlehens samt Zinsen in Eigenkapital in Höhe von rund 1,9 Mio. EUR – ein Ausdruck des anhaltenden Commitments des Hauptaktionärs.

Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: „Unser starker Jahresauftakt zeigt, dass unsere strategischen Maßnahmen greifen. Mit der neuen NMC+ Plattform und fokussierten Partnerschaften – wie zuletzt mit LeapEnergy – setzen wir konsequent auf profitables Wachstum. Besonders erfreulich ist, dass wir diese operative Stärke auch in verbesserten Finanzkennzahlen widerspiegeln können. Das schafft Vertrauen – bei Kunden, Partnern und Investoren.“

Mit dem Rückenwind aus Q1, neuen Technologien, strategischen Kooperationen und Auslieferung erster NMC+ Musterpakete an Kunden sieht sich LION E-Mobility gut aufgestellt, um die Marktchancen der kommenden Monate konsequent zu nutzen.

Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.

Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.

www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Haftungsausschluss:

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

13.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

