EZB-Rat Kazaks: Weitere Zinssenkung angemessen

RIGA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Martins Kazaks, sieht Gründe für eine erneute Zinssenkung in der Eurozone. "Die Finanzmärkte erwarten derzeit eine weitere Zinssenkung im Juni", sagte Kazaks am Dienstag dem Fernsehsender LTV. Mit Blick auf jüngste Konjunkturdaten sei eine weitere Senkung angemessen, lautet die Einschätzung des Präsidenten der Notenbank von Lettland.

Kazaks verwies auf die jüngste Preisentwicklung. "Wenn die Inflation in Europa nahe zwei Prozent bleibt, und wir sehen derzeit eine Tendenz zur Annäherung an etwa zwei Prozent, können schrittweise, vorsichtige Senkungen erfolgen", sagte der Notenbanker.

Zuvor hatten sich die EZB-Direktorin Isabel Schnabel und Bundesbankpräsident Joachim Nagel eher zurückhaltend zu weiteren Zinssenkungen geäußert. "Eine Politik der ruhigen Hand bietet die beste Absicherung gegen eine Vielzahl möglicher Entwicklungen", sagte Schnabel am Wochenende in einer Rede bei einer Veranstaltung der Stanford University in Kalifornien. So könne eine Überreaktion auf die US-Zollpolitik und deren Auswirkungen auf die Inflationserwartungen vermieden werden.

Zu Beginn der Woche hatte Bundesbankchef Nagel in einem Zeitungsinterview gesagt, dass es in Bezug auf geldpolitische Entscheidungen wichtig sei, "vorsichtig zu sein und nicht durch eine Überbetonung bestimmter Ankündigungen, die sich kurz darauf ändern könnten, überzureagieren".

Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen Mitte April um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Es war die siebte Senkung nach der Zinswende vor fast einem Jahr. Die nächste Zinssitzung steht im Juni auf dem Programm./jkr/jha/