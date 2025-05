GNW-News: CoinShares veröffentlicht Ergebnisse fu?r das erste Quartal 2025 - Börsengang in den USA als Ziel

^Finanzielle Highlights Q1 2025 * Einnahmen aus der Vermögensverwaltung: 29,6 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 24,5 Millionen) * Gewinne/Einnahmen aus dem Kapitalmarktgeschäft: 11,9 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 14,1 Millionen) * Verlust aus Principal Investments: 1,5 Millionen US-Dollar (Q1 2024: Gewinn von 8,9 Millionen) * Gesamterträge, Gewinne und sonstige Einnahmen: 40,0 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 47,5 Millionen) * EBITDA: 29,8 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 35,3 Millionen) * Nettogewinn: 23,8 Millionen US-Dollar (Q1 2024: 41,5 Millionen) Operative Höhepunkte Q1 2025 * CoinShares erzielte im ersten Quartal 2025 eine robuste Performance über alle Plattformen hinweg mit Verwaltungsgebühren in Höhe von 29,6 Millionen US-Dollar. CoinShares Physical war führend im europäischen Markt für Krypto-ETPs mit Nettozuflüssen von 268 Millionen US-Dollar - dem Dreifachen des nächstplatzierten Anbieters - trotz schwieriger Marktbedingungen, in denen Bitcoin um 12,1 Prozent und Ethereum um 45,2 Prozent fielen. Das Flaggschiffprodukt BITC verzeichnete nach einer strategischen Senkung der Verwaltungsgebühr auf 0,25 Prozent Zuflüsse von 202 Millionen US-Dollar. * Eine neue Partnerschaft mit BoursoBank erweiterte den Zugang zu mehr als sieben Millionen französischen Kundinnen und Kunden. * Andere Plattformen zeigten ein gemischtes Bild: Bei XBT sanken die Abflüsse auf 154 Millionen US-Dollar (nach 370 Millionen im vierten Quartal 2024), der BLOCK-Index übertraf trotz eines Rückgangs von 13,1 Prozent die Konkurrenz, während die US-Plattform Valkyrie Nettoabflüsse von 288 Millionen US-Dollar verzeichnete. Das schwache Marktumfeld belastete die gesamten verwalteten Vermögenswerte. Dennoch konnte die starke Einzelkundschaft gehalten werden. * Die Capital-Markets-Sparte von CoinShares erzielte im ersten Quartal über alle Segmente hinweg moderate Ergebnisse mit Gewinnen und sonstigen Einnahmen von insgesamt 11,9 Millionen US-Dollar - eine Rückkehr zu normalen Werten nach der außergewöhnlichen Nachwahl-Rallye im vierten Quartal, in der Bitcoin um 50 Prozent zulegte. Trotz eines Rückgangs von Bitcoin um 13 Prozent generierte das Trading-Team 3,6 Millionen US-Dollar aus delta-neutralen Strategien, während Liquiditätsbereitstellung bei nachlassendem Aufwärtstrend 1,9 Millionen US-Dollar beisteuerte. CoinShares hielt an einer strengen Kreditvergabe fest, priorisierte Qualität der Kreditnehmer gegenüber Volumen und schloss das Quartal mit offenen Krediten in Höhe von 101 Millionen US-Dollar bei einer durchschnittlichen Rendite von 4,2 Prozent ab. Der Ethereum-Rückgang um 46 Prozent wirkte sich negativ auf die Staking-Erträge aus, die im Quartalsvergleich um 26 Prozent auf 5,6 Millionen US-Dollar sanken. * Seit dem Börsengang in Stockholm im Jahr 2021 verfolgt CoinShares das Ziel, an einer US-Börse notiert zu werden, um Zugang zum weltweit größten Markt für digitale Vermögenswerte zu erhalten - ein Ziel, das angesichts der verbesserten Regulierung nun realistischer erscheint. Parallel dazu erhöht das Unternehmen die Aktienliquidität durch eine verstärkte Analystenabdeckung und Roadshows mit institutionellen Investoren. Darüber hinaus wurde am 6. Mai die erste Quartalsdividende für 2024 ausgeschüttet - ein weiteres Zeichen der Aktionärsorientierung. * Trotz eines nicht realisierten Verlusts von drei Millionen US-Dollar auf die Treasury-Bestände der Gruppe infolge des Preisverfalls im ersten Quartal baute CoinShares seine strategische Bitcoin-Position weiter aus und erhöhte den Bestand um 45 Prozent von 163 auf 236 BTC zum Quartalsende. Wechsel der funktionalen und der Berichtswährung Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 hat die Gruppe ihre funktionale und ihre Berichtswährung von Britischen Pfund (GBP) auf US-Dollar (USD) umgestellt, um das wirtschaftliche Umfeld, in dem die Gruppe im Zuge ihrer Expansion tätig ist, zutreffender abzubilden. Gemäß IAS 21 - Auswirkungen von Wechselkursänderungen - wurde die Änderung der funktionalen Währung prospektiv ab dem Zeitpunkt der Umstellung vorgenommen. Dementsprechend wurden alle Posten in der Finanzberichterstattung zum zu diesem Zeitpunkt geltenden Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet. Die Änderung der Berichtswährung wurde rückwirkend angewendet. Die Vergleichszahlen wurden so angepasst, als ob der US-Dollar von Anfang an die Berichtswährung der Gruppe gewesen wäre. Weitere Informationen sowie die vollständigen Ergebnisse für das erste Quartal sind im vollständigen Bericht enthalten, der hier verfügbar ist. Jean-Marie Mognetti, Vorstandsvoritzender von CoinShares: ?Trotz des starken Preisrückgangs bei digitalen Vermögenswerten im ersten Quartal hat CoinShares bemerkenswerte operative Widerstandsfähigkeit und strategische Disziplin bewiesen. Unser proaktiver Umgang mit der Marktvolatilität hat uns nicht nur widerstandsfähig gehalten, sondern auch weiteres Wachstum ermöglicht - insbesondere über unsere CoinShares-Physical- Plattform, die ihre Wettbewerber in bisher unerreichtem Tempo übertrifft. Veränderte Marktbedingungen schaffen Chancen. Die Stärke unserer Marke hat CoinShares als führenden Anbieter von Krypto-ETPs in Europa etabliert, was zu anhaltenden Mittelzuflüssen und einer Festigung unserer Marktführerschaft geführt hat. Gleichzeitig bekräftigen wir unser langfristiges Ziel, eine Börsennotierung in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Da sich das regulatorische Umfeld in den USA zunehmend positiv entwickelt, ist dieses Ziel realistisch geworden - und unterstützt unsere Strategie, CoinShares im größten und einflussreichsten Kapitalmarkt der Welt für digitale Vermögenswerte stärker zu positionieren." Die schwedische Zusammenfassung kann über den folgenden Link (https://coinshares-files.s3.eu-north- 1.amazonaws.com/coinshares_earnings_report_q1_2025.pdf) heruntergeladen werden. ÜBER COINSHARES CoinShares ist ein weltweit führendes Investmentunternehmen mit Spezialisierung auf digitale Vermögenswerte und bietet ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Handel und Wertpapierdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute und private Anleger. CoinShares ist seit 2013 im Kryptobereich aktiv, hat seinen Hauptsitz auf Jersey und unterhält Niederlassungen in Frankreich, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. CoinShares wird in Jersey von der Jersey Financial Services Commission reguliert, in Frankreich von der Autorité des marchés financiers und in den USA von der Securities and Exchange Commission, der National Futures Association sowie der Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Kürzel CS und an der US OTCQX unter dem Kürzel CNSRF börsennotiert. Weitere Informationen: www.coinshares.com (https://coinshares.com) Telefon: +44 (0)1534 513 100 E-Mail: enquiries@coinshares.com Diese Informationen unterliegen der Veröffentlichungspflicht gemäß der EU- Marktmissbrauchsverordnung 596/2014. Die Veröffentlichung erfolgte durch die unten genannten Kontaktpersonen am 13. Mai 2025 um 6:30 Uhr MEZ. °