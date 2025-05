IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD schließt zweite Phase von Oberflächenexplorationen und Bohrzielermittlung auf Projekt Glamorgan in Neuseeland ab

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD schließt zweite Phase von Oberflächenexplorationen und Bohrzielermittlung auf Projekt Glamorgan in Neuseeland ab

13. Mai 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der zweiten Phase der Oberflächenexplorationen auf seinem Projekt Glamorgan, einem epithermalen Goldsystem im Hauraki Goldfield auf der Nordinsel Neuseelands, bekannt zu geben.

Das Hauraki Goldfield ist eine große epithermale Goldprovinz, in der über 50 historische Minen mehr als 15 Millionen oz Gold produziert haben. Das Projekt Glamorgan grenzt an die Lagerstätte Wharekirauponga von OceanaGold mit angedeuteten Mineralressourcen von 1,4 Millionen oz mit 17,9 g/t Au und soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Betrieb genommen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von OceanaGold vom 19. Februar 2025.

Höhepunkte:

- Das Unternehmen hat seine zweite Phase der Oberflächenexplorationen abgeschlossen, erste Bohrziele identifiziert und wird Ende Mai seinen Antrag auf ein Zugangsabkommen einreichen.

- Die Ergebnisse weisen auf klassische Merkmale eines großen epithermalen Gold-Silber-Systems hin und sind identisch mit den Oberflächenmerkmalen des benachbarten Projekts Wharekirauponga von OceanaGold.

- Vier bedeutsame Gold-Arsen-Bodenanomalien, die in Richtung Norden, Nordosten und Nordnordwesten verlaufen, erstrecken sich über eine Länge von 4 km.

- Gesteinssplitterproben, die bis zu 43 g/t Au enthalten, verdeutlichen spezifische Ziele für eine Bewertung, die mit dem Schnittpunkt von zwei Gold-Arsen-Bodenanomalien übereinstimmen.

- Die TerraSpec-Boden- und Tonmineralogie hat eine zonale Tonverteilung identifiziert, die eine hochgradige epithermale Alteration widerspiegelt, die mit Goldanomalien übereinstimmt.

- Im Rahmen der geophysikalischen Controlled-source Audio-frequency Magnetotellurics- (CSAMT)-Bodenuntersuchung wurden drei große Widerstandsstrukturen identifiziert, die mit der Oberflächenalteration und der Goldmineralisierung übereinstimmen. Diese Widerstandsstrukturen könnten eine ausgedehnte Verquarzung (Silifizierung) in der Tiefe darstellen - ein Schlüsselkriterium für die Bohrzielermittlung innerhalb eines großen epithermalen Goldsystems.

- Alle oben genannten Ergebnisse werden auf die VRIFY AI-Plattform hochgeladen, wo die geologische Modellierung beginnt, um die systematische Identifizierung und Reihung von Bohrzielen zu unterstützen.

Simon Henderson, COO von RUA GOLD, sagte: Diese umfassenden, regionalen Oberflächenarbeiten haben wertvolle neue Informationen geliefert und nicht nur eine, sondern drei bedeutsame Zonen mit potenzieller Mineralisierung für Testbohrungen aufgezeigt. Diese Ziele werden in das Zugangsabkommen für Bohrungen integriert werden, das Ende Mai 2025 eingereicht werden soll.

Nach detaillierten geologischen Oberflächenkartierungen, einer umfassenden geochemischen Bodenuntersuchung, einer speziellen Tonmineralogie, einer ultrahochauflösenden UAV-Magnetikuntersuchung und einer bewährten, tief eindringenden geophysikalischen CSAMT-Untersuchung wurden drei bedeutsame Zonen als vielversprechende Ziele für Testbohrungen identifiziert. Hochgradige Gesteinssplitterproben untermauern das Potenzial für die Entdeckung eines großen epithermalen Gold-Silber-Erzgangsystems.

Die Ergebnisse dieses ersten regionalen Programms treffen nun ein und werden im Rahmen einer Partnerschaft mit der VRIFY AI-Plattform zusammengestellt, überprüft und aktiv priorisiert, um das Bohrprogramm zu bestätigen und zu priorisieren. Das Explorationsteam freut sich darauf, mit der Bohrphase dieses einzigartigen und vielversprechenden Zielgebiets fortzufahren.

Das Programm im Überblick

Der Schwerpunkt der Explorationsaktivitäten - einschließlich umfassender geologischer Kartierungen, TerraSpec-Tonmineralogie und äußerst detaillierter Magnetik- und Widerstandsfähigkeitsuntersuchungen - liegt auf vier großen Alterationszellen, die diese Strukturen umschließen. Diese Zellen stehen in direktem Zusammenhang mit Quarzerzgängen an der Oberfläche, flachem Quarz nach Kalzit, Quarz-Adular-Mineralien und sinterähnlichen Texturen, die allesamt auf ein hochgradiges epithermales Gold-Silber-System hinweisen.

Die grundlegenden Komponenten der Oberflächenarbeiten werden im Folgenden detailliert beschrieben.

Geologische Kartierungen

Die Explorationsarbeiten im ersten Quartal 2025 umfassten den Abschluss der geologischen Kartierungen der großen Flussgebiete innerhalb des Konzessionsgebiets Glamorgan sowie die detaillierte Untersuchung von Gebieten, die intensive Alterationen und Mineralisierungen aufweisen und im Rahmen von Phase 1 identifiziert wurden. Das Unternehmen schloss auch Folgeuntersuchungen der bedeutsamen Goldgehalte (8 bis 43,1 g/t Au) ab, die bereits zuvor in Gesteinsflotations- und lokalen Gesteinsproben bekannt gegeben worden waren (gemeldet am 25. Januar 2025). Im Rahmen weiterer Gesteinssplitterprobennahmen (2 bis 8 g/t Au) wurden Schlüsselbereiche in der Nähe von widerstandsfähigen Zonen und hochgradigen Tonalterationen identifiziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79603/Glamorgandrilltargets_de_PRcom.001.png

Abbildung 1: Geologische Karte des Gebiets Glamorgan

TerraSpec-Tonmineralogie

Zur Analyse aller Boden- und Gesteinssplitterproben sowie der verfügbaren historischen Bohrkerne wurde ein tragbares TerraSpec 4 High-Res-Spektrometer verwendet. Die gesammelten hyperspektralen Reflexionsdaten wurden mit dem cloudbasierten KI-Softwareprogramm aiSIRIS interpretiert.

- Anomalie A verläuft über 4,2 km in Richtung Nordnordwesten mit verbundenen Gold-Arsen-Abschnitten, die sich in Richtung Nordosten erstrecken (Anomalien C und D). Montmorillonit-Ton spiegelt diese Anomalie wider, was auf eine starke strukturelle Grenze des Flüssigkeitsflusses entlang dieses Abschnitts hinweist.

- Anomalie B verläuft in Richtung Norden und folgt nördlich bis nordöstlich verlaufenden Quarzerzgängen, die über 4 km kartiert wurden und in Richtung Norden und Süden weiterhin offen sind. Das südliche Ende dieser Anomalie stimmt mit historischen Minenbetrieben überein. Diese Anomalie ist von einer starken Illit-Ton-Alteration geprägt, die die in der Kartierung beobachteten Quarz-Kalzit-Erzgänge umgibt.

- Die Anomalien C und D verlaufen in Richtung Nordosten, parallel zu den lokalen Quarzgängen im Phoenix Stream (Anomalie C) und der Siliziumdioxid-Ton-Alteration entlang der Wires Ridge (Anomalie D) (Abbildung 2).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79603/Glamorgandrilltargets_de_PRcom.002.png

Abbildung 2: Geochemische Arsen-Gold-Bodenuntersuchungen mit dargestellten starken Anomalien

Magnetik

Ultradetaillierte UAV-Magnetikuntersuchungen, die vom Team von RUA GOLD geflogen wurden, weisen auf starke Alterationen (Entmagnetisierung des Muttergesteins) hin, die die vier Anomalien umgibt und eine große Alterationszelle aufzeigt, die auf ein bedeutsames epithermales System hinweist.

Widerstandsfähigkeit

Das Team von RUA GOLD hat im Februar 2025 eine CSAMT-Untersuchung abgeschlossen. CSAMT ist besonders effektiv bei der Erkennung einer Bodenwiderstandsfähigkeit in Tiefen von mehreren Hundert Metern, die als ausgedehnte Verquarzung und Quarzerzgänge interpretiert werden können, wenn sie in direktem Zusammenhang mit einem Gebiet mit intensiver Alteration stehen.

Im Rahmen der Untersuchung wurden mehrere große, tiefe Strukturen identifiziert, die mit Merkmalen übereinstimmen, die bereits zuvor durch eine UAV-Magnetik, geochemische Gold-Arsen-Anomalien und kartierte Quarzerzgänge, Verquarzungen und Tonalterationen identifiziert worden waren (Abbildung 3).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79603/Glamorgandrilltargets_de_PRcom.003.png

Abbildung 3: Ergebnisse der CSAMT- und IP-Widerstandsfähigkeitsuntersuchungen

Explorationen bei Glamorgan im Überblick

Nach der Erteilung einer Genehmigung für den Einsatz von Drohnen im Mai 2024 und Explorationen mit minimalen Auswirkungen im Juli 2024 begannen die Explorationen von RUA GOLD mit einer ultradetaillierten magnetischen UAV-Untersuchung, bei der 590 Linienkilometer unter Anwendung eines Geometrics MagArrow-Magnetometers geflogen wurden, das unter einer DJI M300-Drohne aufgehängt war. Die Interpretation der Daten hat dazu beigetragen, Schlüsselaspekte der Lithologie und Alteration der Rhyolithe der Whitianga Group sowie der Andesite der Coromandel Group zu definieren. In den Daten werden wichtige strukturelle Elemente interpretiert, die mit regionalen Mineralisierungsabschnitten übereinstimmen.

Im Juli 2024 haben Bodenprobenahmen entlang von Querlinien im Abstand von 250 m mit einem Probenabstand von 20 m begonnen. 3.181 Proben wurden entnommen, getrocknet, in der Waihi-Anlage von RUA GOLD gesiebt und anschließend zur pXRF-Analyse nach Reefton transportiert. Jede Probe wurde auch mit einem TerraSpec 4 Hi-Res-Mineralanalysator gescannt, um ein vollständiges Bild des Ton-/Alterationssystems zu erhalten, das die Identifizierung der höheren Sohlen des epithermalen Systems ermöglicht. 50 g der Bodenproben wurden anschließend an ALS Brisbane zur Präzisionsanalyse auf Gold im Spurenbereich versandt. Arsenanomalien mit damit übereinstimmenden Goldanomalien verdeutlichen die vier großen Bodenanomalien A bis D (Abbildung 2).

Anomalie A verläuft in Richtung Nordnordwesten über 4,2 km mit verbundenen Gold-Arsen-Abschnitten in nordöstlicher Richtung. Diese Anomalie ist in Richtung Nordosten weiterhin offen. Diese nordöstliche Richtung spiegelt die Ausrichtung der bedeutsamen Goldlagerstätte Wharekirauponga 3 km südöstlich der Konzession Glamorgan wider.

Anomalie B verläuft in Richtung Norden und folgt nördlich bis nordöstlich verlaufenden Quarzerzgängen, die über 4 km kartiert wurden und in Richtung Norden und Süden offen sind. Das südliche Ende dieser Anomalie stimmt mit den historischen Grubenbauen Wentworth/Auckland überein.

Ultradetaillierte UAV-Magnetikuntersuchungen, die vom Team von RUA GOLD geflogen wurden, weisen auf starke Alterationen (Entmagnetisierung des Muttergesteins) hin, die die beiden Anomalien umgibt und eine große Alterationszelle aufzeigt, die auf das Vorkommen eines großen epithermalen Systems hinweist.

Feldkartierungen (derzeit im Gange) haben breite Alterationen und lokale Erzgänge sowie Bereiche mit Quarz-Adular-Flotationsgestein mit gebändertem, flachem Quarz nach Kalzit und brekziösem Andesit mit Stockwork-Erzgängen aufgezeigt, die zu den Zonen von Interesse hin zunehmen. Gesteinsprobennahmen - sowohl Float- als auch lokale Proben - lieferten vielversprechende anomale Goldwerte (siehe Tabelle 2 im Anhang), die mit den Zonen mit hohen Werten der geochemischen Bodenuntersuchungen übereinstimmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79603/Glamorgandrilltargets_de_PRcom.004.png

Abbildung 4: Standortkarte mit geochemischer Wärmekarte des Bodens im Gebiet Wires

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geophysischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.

QA/QC-BODENPROBEN

Eine Massenprobe von ~0,5-1 kg wurde im Feld entnommen. Jede Probe wurde im Feld neben dem GPS mit den sichtbaren Koordinaten fotografiert und jede Probenstelle im Feld mit biologisch abbaubarem Markierungsband gekennzeichnet. Die Proben wurden zur Aufbereitung in die Waihi-Anlage von RUA GOLD zurückgebracht. Die Proben wurden in einem speziellen Inkubator bei 38 °C mindestens zwei Tage lang getrocknet. Sobald die Proben vollständig getrocknet waren, wurden sie auf eine Größe von <180 µm gesiebt. Von der <180 µm großen Fraktion wurde eine Teilprobe von 50-100 g für die Analyse entnommen. Das restliche Material wurde zurückbehalten und in Waihi gelagert.

Die 50-100 g fein gesiebte (<180 µm) Bodenprobe wurde zur pXRF-Analyse mit einem tragbaren Analysegerät vom Typ Olympus Vanta an die RUA GOLD-Anlage in Reefton und anschließend zur Au-TL43-Analyse an ALS Geochemistry in Brisbane geschickt. Die ALS-Analyse umfasste die Aufschließung von 25 g Proben mit Königswasser, gefolgt von einer Spurenanalyse auf Au mittels ICP-MS. Die Nachweisgrenze für Au liegt bei dieser Methode bei 1 ppb. ALS Brisbane ist unabhängig von RUA GOLD.

Feldduplikate wurden bei jeder 20. Probe entnommen und durchliefen dasselbe oben beschriebene Verfahren zur Probenahme und -aufbereitung. Die Duplikate wurden mit dem Isogonal-Datenvalidierungssystem von RUA GOLD überprüft und validiert, um die Übereinstimmung sicherzustellen.

QA/QC-GESTEINSCHLITZPROBEN

Gesteinsproben wurden während der routinemäßigen Kartierung und Bodenprobenahme vor Ort entnommen. Die Lage jeder Probe wurde vor Ort mit einem Garmin GPSMAP 66i aufgezeichnet und die Details der Proben in einem Notizbuch oder einer Kartierungsanwendung festgehalten. Die Proben wurden fotografiert und zur Probenvorbereitung an SGS Waihi geschickt. Die Probeninformationen wurden in CSV-Dateien eingegeben und in eine SQL-Datenbank hochgeladen.

Die Proben wurden auf 75 % Durchgang durch ein 2-mm-Sieb (SGS-Code CRU75) zerkleinert und auf 85 % Durchgang durch ein 75-µm-Sieb (SGS-Code PUL85_CR) pulverisiert. Die pulverisierten Gesteinsproben wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse eingeschickt, der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RUA GOLD zurückgeschickt.

Die 50-g-Teilproben wurden nach einer Brandprobe bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels AAS analysiert. Die Nachweiswerte für diese Methode liegen bei 0,01-100 ppm Au.

SGS ist unabhängig von RUA GOLD und seine Labore sind nach den geltenden ISO/IEC 17025-Normen akkreditiert.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel.: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf seinem Projekt Reefton und deren Ergebnisse; und die Übernahme von Reefton Resources Pty Limited. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Formular 2A - Listing Statement des Unternehmens, das unter dem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf Projekte in der Nähe des Glamorgan-Projekts und auf die historische Produktion in bestimmten Gebieten Neuseelands. Die Mineralisierung in nahe gelegenen Projekten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im Glamorgan-Projekt. Die historische Produktion aus dem Reefton Gold District oder dem Hauraki District ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass im Glamorgan-Projekt eine bedeutende Produktion möglich ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Tabelle 1: Bedeutende Analyseergebnisse für Gold und Arsen aus Bodenproben.

Proben-Nr. Easting_NZTM Northing_NZTM Au (ppm) As (ppm)

WR10019 1846387 5875239 0,66 1052

WR18022 1845455 5873468 0,28 15

WR14016 1845843 5874398 0,26 36

WR05107 1848533 5875462 0,26 367

WR07134 1848758 5874761 0,26 26

WR06119 1848620 5875127 0,22 487

WR15027 1845911 5874072 0,19 119

WR11057 1846925 5874648 0,18 398

WR10018 1846369 5875249 0,18 353

WR09143 1848669 5874237 0,17 241

WR04109 1848691 5875660 0,14 1391

WR10019 1846387 5875239 0,66 1052

WR04111 1848726 5875641 0,06 954

WR04110 1848709 5875650 0,05 922

WR01116 1849182 5876244 0,10 896

WR16124 1847478 5872900 0,05 877

WR15118 1847496 5873177 0,12 857

WR11048 1846769 5874736 0,03 784

WR10033 1846630 5875102 0,06 772

WR15149 1848036 5872872 0,02 607

Tabelle 2: Bedeutende Analyseergebnisse aus Gesteinsproben.

Proben-Nr. Standort Typ Easting_NZTM Northing_NZTM Au (ppm)

GERS1666 Sutcliff Stream Float 1847056 5874959 8,25

GERS1669 Sutcliff Stream Float 1847092 5875111 7,15

GERS1661 Sutcliff Stream Float 1846787 5874763 4,37

GERS1663 Sutcliff Stream Float 1846916 5874785 3,95

GERS1667 Sutcliff Stream Float 1847113 5875120 2,46

