IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX informiert über eine aktualisierte MRE und andere Fortschritte auf dem Silber-Gold-Royalty-Konzessionsgebiet Diablillos in Argentinien

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX informiert über eine aktualisierte MRE und andere Fortschritte auf dem Silber-Gold-Royalty-Konzessionsgebiet Diablillos in Argentinien

Vancouver, British Columbia, 20. August 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) gratuliert AbraSilver Resource Corp. (TSX: ABRA) (AbraSilver) zu seiner kürzlich aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für Diablillos, mit der die gesamten, durch ein Grubenmodell beschränkten Oxidmineralressourcen auf 199 Millionen Unzen enthaltenes Silber (+34 %) bzw. 1,72 Millionen Unzen enthaltenes Gold (+27 %) in den Kategorien nachgewiesen und angedeutet (MI) gestiegen sind. Siehe Pressemeldung von AbraSilver vom 29. Juli 2025 und Anhang 1 in dieser Pressemeldung

, Die Steigerungen beziehen sich auf die MRE vom November 2023

AbraSilver verbessert zudem die Wirtschaftlichkeit des Projekts durch laufende Bohrungen, setzt weitere vorrangige Initiativen (z. B. Optimierung der technischen Planung, Investitionsanreize) um und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2025 die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (EIA) erhalten. Damit liegt AbraSilver im Zeitplan, um im ersten Quartal 2026 eine endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für das Projekt vorzulegen. EMX hält eine NSR-Royalty von 1 % auf das Projekt Diablillos und die gesamte bekannte Mineralisierung tritt in Bereichen auf, die Gegenstand der Royalty von EMX sind.

Die aktualisierte MRE für Diablillos umfasst die für die Tanklaugung - zuvor das einzige für das Projekt vorausgesetzte metallurgische Verarbeitungsverfahren - geeigneten Ressourcen sowie Beiträge der ersten Schätzung der für die Haufenlaugung geeigneten Ressourcen. Die Aufnahme der zusätzlichen Haufenlaugungsressourcen ist ein wichtiger Fortschritt bei der Umwandlung von oberflächennahem und peripher gelegenem Halden-Material mit geringeren Gehalten im Rahmen des beschränkenden Tagebaugrubenmodell der Mineralisierung, die möglicherweise mithilfe eines kostengünstigen Verarbeitungsverfahrens gewonnen werden kann. Die von AbraSilver ausgewiesenen gesamten (d. h. für die Tank- und Haufenlaugung geeigneten) MI-Oxidressourcen beliefen sich auf 104 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 59 g/t Silber und 0,51 g/t Gold. Die für die Tanklaugung geeigneten MI-Ressourcen machen etwa 70 % der Tonnage und mehr als 90 % des enthaltenen Silbers und Golds aus, wobei die Haufenlaugungsressourcen den Rest ausmachen, wodurch das Abtragungsverhältnis verringert und die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessert wird.

In allen fünf Lagerstätten (d. h., Oculto, JAC, Fantasma, Laderas und Sombra) (siehe Referenzkarte in Abbildung 1) wurde eine beträchtliche Steigerung der MI-Ressourcen erzielt. Der größte Zuwachs bei der Tonnage und dem enthaltenen Metall konnte in der Lagerstätte JAC, die sich durch eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung in Oberflächennähe auszeichnet, und in der Lagerstätte Oculto verzeichnet werden. Die Lagerstätte Sombra, eine kürzliche Entdeckung direkt im Süden von Oculto und JAC, wurde erstmals in die MRE für das Projekt einbezogen.

Es besteht bedeutendes distriktweites Explorationspotenzial bei Diablillos; ein laufendes 20.000 Meter umfassendes Phase-V-Bohrprogramm wird voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen. Dieses Programm beinhaltet Stepout-Bohrungen bei Oculto East, JAC und Sombra sowie Explorationsbohrungen bei den Porphyrzielen Cerro Viejo und Cerro Blanco.

EMX beglückwünscht AbraSilver zu seinen Erfolgen bei der raschen Schaffung von Werten auf dem Royalty-Konzessionsgebiet Diablillos. Neben dem deutlichen Zuwachs bei den Silber-Gold-Mineralressourcen durch Bohrungen und metallurgische Entwicklungen bewertet AbraSilver derzeit auch andere Initiativen, um die wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts als Eingaben für die für das erste Halbjahr 2026 geplante DFS zu verbessern (z. B. Anschluss an das nationale Stromnetz, Aufrüstung der Flottengröße, Auslagerung der Haldenmaterialverbringung und Optimierung des TSF-Designs zur Ablagerung von Haldenmaterial mit den Aufbereitungsrückständen). Siehe Unternehmenspräsentation von AbraSilver vom August 2025

Darüber hinaus kommt Diablillos auch für Argentiniens Anreizregime für Großinvestitionen (RIGI) in Frage, das geringere Steuersätze, die Beseitigung von Ausfuhrzöllen und eine beschleunigte Abschreibung vorsieht; für eine vollständige Qualifizierung ist eine Investitionsentscheidung bis zum zweiten Quartal 2027 erforderlich. AbraSilver ist ohne Frage auf bestem Wege, um Diablillos in Richtung einer Produktionsentscheidung auszubauen und damit den Wert der Royalty-Beteiligung von EMX zu erschließen.

Anmerkungen zur aktualisierten MRE. Die aktualisierte MRE für Diablillos weist gesamte (d. h. für die Tank- und Haufenlaugung geeignete) nachgewiesene Ressourcen im Umfang von 33.218.000 Tonnen mit 98 g/t Silber (105.050.000 Unzen Silber) und 0,59 g/t Gold (634.000 Unzen Gold) sowie angedeutete Ressourcen im Umfang von 70.686.000 Tonnen mit 41 g/t Silber (93.593.000 Unzen Silber) und 0,48 g/t Gold (1.081.000 Unzen Gold) aus. Darüber hinaus enthält die aktualisierte MRE auch die gesamten vermutete Ressourcen im Umfang von 19.628.000 Tonnen mit 21 g/t Silber (13.427.000 Unzen enthaltenes Silber) und 0,38 g/t Au (241.000 Unzen Gold).

Anmerkungen zur PFS vom Dezember 2024. Die Vormachbarkeitsstudie (PFS) von AbraSilver, die im Dezember 2024 aktualisiert wurde, lieferte eine 14-jährige Lebensdauer der Mine mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 7,6 Millionen Unzen Silber und 72.000 Unzen Gold, woraus sich unter Verwendung von Basisfall-Preisen von 25,50 $ pro Unze Silber und 2.050 $ pro Unze Gold ein Kapitalwert (NPV(5)) von 747 Millionen US$, ein interner Zinsfuß (IRR) von 28 % sowie eine Amortisationsdauer von zwei Jahren ergeben. Siehe Pressemeldung von AbraSilver vom 3. Dezember 2024

Insbesondere beträgt das PFS-Produktionsprofil in den ersten fünf Jahren der vollen Minenproduktion im Schnitt 11,7 Millionen Unzen Silber und 59.000 Unzen Gold, was das Potenzial für die Erwirtschaftung eines starken Cashflows in einer frühen Phase des Projekts und somit für die entsprechenden Royalty-Zahlungen an EMX unterstreicht. Die laufenden Initiativen von AbraSilver und die anhaltenden bullischen Silber- und Goldpreise untermauern das beträchtliche Potenzial des Projekts für eine zusätzliche Wertschöpfung.

Über das Silber-Gold-Royalty-Konzessionsgebiet Diablillos. Diablillos ist ein Silber-Gold-Projekt mit hohem Sulfidierungsgrad in der Region Puna in der argentinischen Provinz Salta. Es finden sich mehrere mineralisierte Zonen in einem Gebiet von Bezirksgröße, das von der ungedeckelten NSR-Royalty von EMX abgedeckt ist. Es ist zu beachten, dass das Unternehmen im April dieses Jahres eine vorzeitige endgültige Konzessionszahlung in Gesamthöhe von 6,85 Millionen US$ von AbraSilver erhalten hat.

Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während gleichzeitig die Risiken im Zusammenhang mit operativen Unternehmen begrenzt werden. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com -

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com -

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Abbildung 1. Draufsicht der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Diablillos (aus Abbildung 2 in der Pressemeldung von

AbraSilver vom 29. Juli

2025).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.001.png

Anhang 1

Anmerkungen zur aktuellen Mineralressourcenschätzung für Diablillos

(aus der Pressemeldung von AbraSilver vom 29. Juli 2025)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.002.png

Fußnoten zur Schätzung der für die Tanklaugung geeigneten Ressourcen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.003.png

Fußnoten zur Schätzung der für die Haufenlaugung geeigneten Ressourcen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.004.png

Vorherige Mineralressourcenschätzung für Diablillos

(aus der Pressemeldung von AbraSilver vom 27. November 2023)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.005.png

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80752/08-20-25EMX-NRDiablillosClean_DE_PRcom.006.png

