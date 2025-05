Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Der Leitindex ATX schloss am Tageshoch mit plus 1,08 Prozent auf 4.445,19 Punkten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen überwiegend Kursverluste.

Datenseitig blieb es international laut Helaba-Analysten ruhig und im Fokus standen weiterhin vor allem die politischen Entwicklungen. Es gab aber keine weiteren Hinweise auf Handelsdeals und keine Nachrichten, wie es um mögliche Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine steht.

In Wien nahm die Saison der Unternehmensberichte wieder Fahrt auf und Quartalszahlen präsentierten Semperit, Rosenbauer, Verbund und Steyr Motors. Verbund-Anteilsscheine reagierten mit minus 0,7 Prozent. Der teilstaatliche Stromkonzern hat im ersten Quartal deutlich weniger verdient. Grund war laut Unternehmensangaben die unterdurchschnittliche Wasserführung. Positive Auswirkungen hatte unterdessen ein durchschnittlich höherer Absatzpreis. In Anbetracht des schwächeren Ergebnisses passt das Unternehmen die Prognose für 2025 leicht nach unten an. Laut Experten der Erste Group sei die Wasserführung weiter problematisch und könnte auch im zweiten Quartal die Ergebnisse belasten.

Rosenbauer-Titel sanken um vier Prozent. Der Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 17 Prozent, das operative Ergebnis (Ebitda) wurde mehr als verdoppelt. Das Periodenergebnis drehte nach einem Verlust im Vorjahr wieder ins Plus.

Semperit-Titel gewannen 5,2 Prozent. Der Gummi- und Kautschukkonzern blickt auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Der Umsatz gab nach. Das Ergebnis je Aktie verschlechterte sich auf minus 35 Cent. Für das zweite Halbjahr erwartet das Unternehmen eine Erholung. Die Analysten der Erste Group bewerteten das vorgelegte Zahlenwerk als wie erwartet schwach.

Unter den schwergewichteten Banken verteuerten sich Raiffeisen Bank International um 4,3 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 1,8 Prozent verbuchen. Bawag schlossen mit plus 2,1 Prozent. Im Technologiebereich legten AT&S um 2,9 Prozent zu./ste/sto/APA/jha