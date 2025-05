IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Phase-2-Tests durch C4V, ein innovatives US-Batterieunternehmen

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy meldet positive Ergebnisse der vorläufigen Phase-2-Tests durch C4V, ein innovatives US-Batterieunternehmen

Montreal, Québec - 14. Mai 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) meldet positive vorläufige Testergebnisse aus den Phase-2-Tests seines hochreinen Manganmaterials in Batteriequalität im Rahmen eines dreiphasigen Lieferketten-Qualifizierungsprogramms durch das innovative US-Batterieunternehmen Charge CCCV (C4V).

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte: Wir freuen uns über die Fortschritte, die C4V bei der Validierung der Leistung unseres hochreinen Manganmaterials in Batteriequalität erzielt. Diese Testproben stammen vom unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in Woodstock, New Brunswick, das als eins der größten Mangankarbonatvorkommen in Kanada und den USA gilt. Wir machen Fortschritte und durchlaufen den mehrstufigen Validierungsprozess von C4V, der aus drei Phasen besteht, was uns der Sicherung eines verbindlichen Abnahmevertrags für unser Projekt Battery Hill näherbringt.

Diese strategische Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von Manganese X, ein wichtiger inländischer Lieferant von wichtigen Materialien für den wachsenden nordamerikanischen Markt für Elektrofahrzeuge (EV) und Energiespeicher zu werden.

Die Phase 2 des Digital DNA Supply Chain Qualification Program von C4V beinhaltet umfassende Tests zur Bewertung der langfristigen Leistung (lange Lebensdauer) und Haltbarkeit des hochreinen Materials in Batteriequalität von Manganese X. Diese Phase konzentriert sich auf einlagige Pouch-Zellen, die für kommerzielle EV-Batteriedesigns repräsentativ sind, und zielt darauf ab, Schlüsselindikatoren wie die Energieerhaltung und die allgemeine Stabilität im Laufe der Zeit zu bewerten.

Laut C4V haben die Zellen bisher eine vielversprechende Stabilität gezeigt und ihre Leistung über bis zu 700 Ladezyklen beibehalten - ein erstes Anzeichen für ein leistungsstarkes langfristiges Potenzial. Die Tests werden fortgesetzt, bis die Zellen eine Kapazitätsretention von 80 % erreichen. Die Tests sind derzeit zur Hälfte abgeschlossen.

Ein vollständiger technischer Bericht wird erwartet, sobald die Zellen zwischen 1.500 und 2.000 Ladezyklen absolviert haben.

Die starken Ergebnisse von Phase 1 und die anhaltend positive Leistung in Phase 2 stärken das Vertrauen von Manganese X in das Potenzial seines hochreinen Manganprodukts für den Einsatz in EV-Batterien der nächsten Generation.

Über Charge CCCV (C4V)

Charge CCCV (C4V) ist ein Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit einem besonderen Schwerpunkt auf Batterieleistungsoptimierung und Gigafactory-Design. C4V hat seinen Sitz in Binghamton, New York und arbeitet mit branchenführenden Rohstoff- und Ausrüstungslieferanten zusammen, um vollständig optimierte Batterien mit entscheidenden wirtschaftlichen Vorteilen auf den Markt zu bringen, die für verschiedene Anwendungen die beste Leistung in ihrer Klasse bieten.

Nähere Informationen zu C4V erhalten Sie unter https://www.chargecccv.com/

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

For more information visit the website at www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für das Jahr 2025, wozu unter anderem die Ergebnisse und Auswirkungen der Phase-2-Tests, der voraussichtliche Abschluss der nachfolgenden Phasen des Qualifizierungsprogramms für die Lieferkette, das Potenzial für einen verbindlichen Abnahmevertrag, die voraussichtliche Erstellung eines technischen Berichts und das Ziel des Unternehmens, ein wichtiger inländischer Lieferant von wichtigen Materialien für die nordamerikanischen Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu werden, gehören. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79615

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79615&tr=1

