Okta - Große Bodenbildung plus V-Formation

Die Okta-Aktie entwickelt sich in diesem Jahr langsam aber sicher zu einem absoluten Dauerbrenner an dieser Stelle – und das völlig zu Recht. Dank des Spurts über die Hochpunkte der letzten Jahre bei 110,94/111,35/114,50 USD konnte der Technologietitel inzwischen die langfristige Bodenbildung der letzten drei Jahre endgültig abschließen. Doch das ist nicht das einzige konstruktive Chartmuster. Schließlich entsteht durch den Aprileinbruch sowie die Dynamik der anschließenden Erholung ein klassisches „V-Muster“ (siehe Chart). Das Kursziel – abgeleitet aus der diskutierten Formation – lässt sich auf rund 148 USD taxieren. Aus der großen, unteren Umkehr ergibt sich perspektivisch sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 65 USD. Auf dem Weg zu den rechnerischen Kurszielen von 148 USD bzw. 180 USD stecken die horizontalen Barrieren bei rund 140 USD ein wichtiges Zwischenziel ab. Rückenwind kommt aktuell vom MACD, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) gegenwärtig „long“ positioniert ist. Um den doppelten Ausbruch nicht zu negieren, gilt es in Zukunft, die Hochs von 2022 bei 111 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Okta (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Okta

Quelle: LSEG, tradesignal²

