ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwächelt auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte auf hohem Niveau Verluste eingefahren. Aus China gab es am Mittwoch schwache Daten zur Kreditvergabe, das drückte auf die Kurse. Ansonsten standen keine marktbewegenden Konjunkturzahlen auf der Agenda. Die Saison der Quartalsbilanzen nähert sich ihrem Ende und verliert als Impulsgeber an Gewicht. Zum Thema Importzölle gab es nichts kursbewegend Neues.

So verlor der Leitindex Dax 0,47 Prozent auf 23.527,01 Punkte. Der Dax hielt sich aber in Reichweite des Rekordhochs vom Wochenbeginn bei 23.912 Zählern. Schwächer als der Dax zeigte sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen. Er verlor 0,87 Prozent auf 29.497,14 Zähler.

Angesichts fehlender Impulse richteten Anleger das Augenmerk auf die Quartalsberichte etlicher Unternehmen. Unter den Schwergewichten im Dax kamen die Geschäftszahlen von Daimler Truck gut an, der Kurs des Lkw-Herstellers gewann an der Dax-Spitze 2,7 Prozent.

Auch die Geschäftsberichte des Stromerzeugers Eon und der Porsche Holding wurden mit Kursgewinnen quittiert. Eon legten um 2,0 Prozent zu. Höhere Investitionen und kälteres Wetter verhalfen dem Energieversorger zu einem Ergebnissprung im ersten Quartal. Porsche Holding gewannen 0,8 Prozent. Die VW -Beteiligungsgesellschaft hielt am Ziel für den Jahresüberschuss fest.

Bayer sackten um 10,4 Prozent ab und waren abgeschlagenes Schlusslicht im Dax. Einem Börsianer zufolge verunsichert die Diskussion um ein mögliches Warnkennzeichen für Pestizide in den USA. Für den neuen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gehört dies zu seiner Kampagne "Make America Healthy Again".

Der Chemikalienhändler Brenntag blickt etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr als zuvor und enttäuschte auch mit seinem abgelaufenen Quartal, was dem Papier einen Verlust von 2 Prozent einbrockte.

Im MDax waren Tui mit minus fast 11 Prozent Schlusslicht. Analyst Peter Clark von Bernstein Research bemängelte vor allem rückläufige Buchungen für die Sommersaison.

Ein positiver Kommentar der Investmentbank Kepler Cheuvreux zum Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler ließ den Kurs an der SDax-Spitze um fast 7 Prozent anziehen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Mittwoch um 0,2 Prozent nach. Auch die Börsen in London und Zürich schlossen etwas niedriger. In New York trat der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss auf der Stelle. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,7 Prozent./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---