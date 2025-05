Trading-Chance Procter & Gamble: Trendaktie am Support

Werbung

Auch heute stellen wir eine weitere Aktie aus dem erlauchten Kreis der Dividenden-Aristokraten vor. Das Unternehmen ist seit 1968 an der amerikanischen Börse gelistet und ist eine weitere Erfolgsstory par exellance. Es handelt sich um die Aktie von Procter & Gamble, einem Unternehmen, dessen Produkte die allermeisten von uns wahrscheinlich ohne es zu wissen, nutzen.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Procter & Gamble?

Procter & Gamble ist ein global agierendes Unternehmen mit Sitz in den USA, das in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig ist. Zu den Geschäftsfeldern gehören Beauty, in dem Produkte wie Haarpflege- und Hautpflegeprodukte entwickelt und vermarktet werden, und Grooming, das Rasierer und andere persönliche Pflegeprodukte umfasst. Im Segment Health Care bietet das Unternehmen rezeptfreie Medikamente, Mundpflegeprodukte sowie persönliche Gesundheitsprodukte an. Ein weiteres wichtiges Segment ist Fabric & Home Care, das Waschmittel, Haushaltsreiniger und andere Pflegeprodukte für Textilien und den Wohnbereich beinhaltet. Das Segment Baby, Feminine & Family Care umfasst Produkte wie Windeln, Damenhygieneprodukte und Papierwaren. Procter & Gamble ist bekannt für eine Vielzahl von Markenprodukten, die weltweit vertrieben werden.

Wachstum und attraktive Bewertung

Mit einem aktuellen KGV von 23,5 ist die Aktie alles andere als überteuert. Wir befinden uns mit der Bewertung in etwa auf Höhe des langfristigen Durchschnitts. In den nächsten drei Geschäftsjahren soll der Gewinn von derzeit 6,3 auf dann 7,81 Dollar steigen. Besonders positiv sehen wir bei P&G die hohe Marge von über 18%. Aktien von Unternehmen mit sehr hohen Netto-Margen entwickeln sich in der Regel umso stabiler, da sie von konjunkturellen Schwankungen nicht sofort betroffen sind.

Charttechnische Situation

Das Unternehmen zählt zu den Dinosauriern der US-Börse. Es ging 1968 an die Börse und zeichnet seitdem eine reine Erfolgsgeschichte. Einst im Pennystock-Bereich gehandelt erhalten Aktionäre inzwischen einen Wert von 158 Dollar pro Aktie. Der Trend hat sich über die Jahrzehnte beschleunigt und verläuft seit 2019 steiler. Aktuell ist die Aktie spannend, da sie die untere Trendbegrenzung bei etwa 158 Dollar erreicht hat. Kommt es hier zu einer Umkehr, wäre zunächst Luft bis etwa 200/210 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat, den wir aktuell an seiner Aufwärtstrendlinie kaufen können. Wichtiger als der genaue Einstieg ist bei solchen Top-Aktien, dass man überhaupt investiert ist. Dies sollte idealerweise in mehreren Tranchen und immer wieder erfolgen. Die Aktie ist im historischen Vergleich nicht teuer und auch gegenüber dem breiten Markt eher niedrig bewertet. Entsprechend ergibt sich für uns hier eine Trading-Chance Long.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Procter & Gamble

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 132,253 USD . Bei einem aktuellen Kurs von 158,33 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 6. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG26W0.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 180 USD

Unterstützungen: 155/158 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Procter & Gamble

