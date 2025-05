EQS-News: ILI.DIGITAL erweitert Portfolio und Wirkung – und geht den nächsten Wachstumsschritt im Verbund mit der salestech group

Emittent / Herausgeber: ILI.DIGITAL AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

15.05.2025 / 11:00 CET/CEST

Karlsruhe, 15. Mai 2025

ILI.DIGITAL erweitert Portfolio und Wirkung – und geht den nächsten Wachstumsschritt im Verbund mit der salestech group

ILI.DIGITAL skaliert sein Geschäftsmodell mit erweiterten Ressourcen, Marktzugang und technologischem Vorsprung.

Das Leistungsportfolio wächst um Sales- und Marketinglösungen, SaaS-Produkten und Managed Services.

ILI.DIGITAL wird die digitalen Transformationen sowie den gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz im neu entstehenden Ökosystem entscheidend vorantreiben und aktiv gestalten.

Mit langjähriger Technologiekompetenz, Transformationskraft und einer klaren Mission geht ILI.DIGITAL den nächsten Schritt seiner unternehmerischen Entwicklung: Die Beratungs- und Innovationsfactory für KI-native Geschäftsmodelle, digitale Produkte und unternehmerische Skalierung ist ab sofort Teil der salestech group – und bildet das neue Rückgrat des Zusammenschlusses von Unternehmen für Technologie- und Beratungsleistungen.

Ein Zusammenschluss mit Wirkung.

Die Integration von ILI.DIGITAL in die salestech group ist neben der strategischen Ergänzung auch der Beginn eines gemeinsamen Ökosystems, das Business Transformation weiterdenkt und konsequent umsetzt: vernetzt, skalierbar und technologiegetrieben.

Mit dem Zugang zu den Ressourcen der salestech group, der zusätzlichen Expertise und einem erweiterten Netzwerk kann ILI.DIGITAL nun noch schneller und noch nachhaltiger beraten und agieren. Das bestehende Leistungsportfolio wird durch erprobte Lösungen ergänzt, insbesondere in den Bereichen Marketing und Sales.

„Wir machen Erfolg unabhängig vom Zufall. Unsere neue Aufstellung ermöglicht es, Wachstum noch ganzheitlicher für unsere Kunden zu gestalten“, sagt Dr. Serhan Ili, CEO von ILI.DIGITAL. „Wir verbinden strategische Tiefe mit technischer Exzellenz – und machen daraus marktreife Innovation mit Wirkung.“

Innerhalb der salestech group übernimmt ILI.DIGITAL eine zentrale Rolle: als Technologiezentrum und Impulsgeber für AI-getriebene Wertschöpfung, digitale Geschäftsmodelle und unternehmerisches Wachstum. Der Zusammenschluss ist Ausdruck eines klaren Zukunftsplans – mit dem Ziel, Unternehmen nicht nur digital zu transformieren, sondern sie in eine neue Ära unternehmerischer Skalierung zu führen.

Was folgt, ist eine Phase des gezielten Fortschritts: ILI.DIGITAL investiert weiter in Exzellenz, baut technologische Führungsstärke aus und gestaltet als Innovationstreiber ein Ökosystem, das Erfolg planbar, skalierbar und nachhaltig macht.

Über ILI.DIGITAL

ILI.DIGITAL ist ein Beratungs- und Technologiepartner für digitale Transformation mit Hauptsitz in Karlsruhe. Das Unternehmen befähigt internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, künstliche Intelligenz strategisch einzusetzen und technologisch skalierbare Lösungen umzusetzen. Mit einem interdisziplinären Team aus den Bereichen Strategie, Software und Design identifiziert ILI.DIGITAL neue Wertschöpfungspotenziale und übersetzt diese in marktfähige digitale Produkte. An den Standorten in Deutschland, Portugal und Pakistan vereint das Unternehmen Business-Exzellenz mit technologischer Umsetzungskompetenz – mit dem Anspruch, digitale Innovationen zu realisieren, die langfristig wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

Über salestech group

Die salestech group ist ein führender Full-Service-Anbieter für die digitale Transformation von Sales- und Marketingprozessen. Seit der Gründung im Jahr 2023 vereint die Gruppe zwölf spezialisierte Unternehmen mit über 300 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Mit einem ganzheitlichen Portfolio aus digitalen Produkten, datengetriebenen Services und KI-gestützten Lösungen unterstützt die salestech group Unternehmen dabei, die Customer Journey neu zu denken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Durch eine konsequente Buy-and-Build-Strategie baut sie ihre Kompetenzen kontinuierlich aus und positioniert sich als Wegbereiter der nächsten Generation digitaler Markenerlebnisse.

ILI.DIGITAL AG

Ludwig-Erhard-Allee 20

76131 Karlsruhe

Deutschland

https://ili.digital/



Pressekontakt

Vera Schott, CMO

press@ili.digital

+49 721 619097 - 16

