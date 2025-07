EQS-News: 2G Energy AG beschleunigt Wachstum beim Auftragseingang im zweiten Quartal auf 29 %

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

2G Energy AG beschleunigt Wachstum beim Auftragseingang im zweiten Quartal auf 29 %

Der Auftragseingang verzeichnet in sämtlichen Kernregionen ein dynamisches, zweistelliges Wachstum.

Im deutschen Markt wächst 2G mit 14% erneut robust.

Nordamerika liegt deutlich über dem Vorquartal (+102%), aber noch unter dem Vorjahresquartal (-30%).

Das restliche Europa entwickelt sich außergewöhnlich stark (+280 %).

Heek, 24. Juli 2025 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, verzeichnete im zweiten Quartal 2025 in sämtlichen Kernregionen ein dynamisches, zweistelliges Wachstum und steigerte den Auftragseingang insgesamt um 29 %. Dabei akquirierte 2G im zweiten Quartal Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 54,1 Mio. Euro (Vj.: 41,9 Mio. Euro).

Im deutschen Markt wächst 2G mit 14% erneut robust.

Vor dem Hintergrund eines sich vorsichtig verbreitenden Optimismus nach Abschluss der Regierungsbildung verfestigt sich der positive Trend auf dem deutschen Markt. 2G gewann mit 21,7 Mio. Euro insgesamt 2,6 Mio. Euro mehr Aufträge als im Vorjahr (Q2 2024: 19,1 Mio. Euro, +14 %). Zum Aufschwung trägt erneut das Segment Biogas bei, obgleich das dafür wesentliche und vom Deutschen Bundestag beschlossene Erneuerbare-Energien-Gesetzt („Biomassepaket“) noch unter dem Vorbehalt beihilferechtlicher Genehmigung durch die Europäische Union steht.

Nordamerika liegt deutlich über Vorquartal (+102%), aber noch unter Vorjahresquartal (-30%).

Wie in der CN vom 28. April berichtet, ist der Wachstumstrend in Nordamerika trotz der laufenden Zolldiskussion weiterhin in Takt. Mit 8,3 Mio. Euro wurde der Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal (Q1: 4,1 Mio. Euro), das von Vorzieheffekten in 2024 gekennzeichnet war, verdoppelt. Auch wenn der Auftragseingang den des Vergleichszeitraums des Vorjahres (Q2 2024: 11,9 Mio. Euro, - 30 %) noch nicht wieder erreichte, deutet die Anzahl der offenen Angebote auf eine sehr starke zweite Jahreshälfte hin.

Das restliche Europa entwickelt sich außergewöhnlich stark (+280%).

Besonders erfreulich entwickelte sich der europäische Markt außerhalb Deutschlands. Der Auftragseingang erreichte im zweiten Quartal mit 23,7 Mio. Euro ein historisches Hoch und übertraf sowohl das Vorquartal (Q1 2025: +115 %), wie auch das Vorjahresquartal (Q2 2024: +280 %) deutlich. Insbesondere in Italien reüssierte 2G in der Biomethan-Industrie. Aber auch die für 2G jüngeren Märkte in Südost- und Osteuropa entwickelten sich kräftig.

„Die Elektrifizierung sowie die Digitalisierung treibt den global steigenden Bedarf an sicherer Stromversorgung deutlich voran. Die Fortschritte beim Netzausbau halten damit jedoch nur begrenzt Schritt“, so CEO Pablo Hofelich. „In diesem Umfeld bieten unsere dezentralen, brennstoffvariablen Anlagen eine zunehmend gefragte Lösung – besonders durch ihre hohe Zuverlässigkeit, schnelle Verfügbarkeit und kurze Amortisationszeiten.“

Die Verteilung des Auftragseingangs im zweiten Quartal (54,1 Mio. Euro, Vj.: 41,9 Mio. Euro, +29 %) stellt sich wie folgt dar*:

Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Wärmepumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9 %.

2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2025

04. September 2025 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2025

08. Oktober 2025 Quirin Privatbank SME Conference, Paris

24. November 2025 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

24.-25. November 2025 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de

