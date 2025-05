IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals beruft Vernon Shein, ehemaliger Explorationsmanager bei B2Gold, in sein Board of Advisors

IRW-PRESS: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals beruft Vernon Shein, ehemaliger Explorationsmanager bei B2Gold, in sein Board of Advisors

VANCOUVER, B.C. - 15. Mai 2025 / IRW-Press / SAGA Metals Corp. (SAGA oder das Unternehmen) (TSXV: SAGA) (OTCQB: SAGMF) (FWB: 20H), ein auf die Entdeckung kritischer Mineralien spezialisiertes nordamerikanisches Explorationsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Vernon Shein in sein Board of Advisors bekannt zu geben.

Herr Shein verfügt als langjähriger Bergbauexperte über 39 Jahre Erfahrung in der Explorationsbranche und war in den letzten 18 Jahren als Explorationsmanager für Bema Gold Corp. und dessen Nachfolgeunternehmen B2Gold tätig und spezialisiert sich darauf, Explorationsprogramme bis zur wirtschaftlichen Erstbewertung, Machbarkeitsstudie und Produktion voranzutreiben.

Herr Shein hat einen B.Sc. mit der Spezialisierung Geologie von der Concordia University und hat Explorationsprogramme auf Gold- und Basismetallprojekten in ganz Kanada, Südamerika, Russland und im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt. Während seiner Tätigkeit als Explorationsmanager bei B2Gold zeichnete er für das Projektmanagement von der Exploration bis zur Produktion verantwortlich, unter anderem bei der Mine Kupol in Russland, der Mine Jabali in Nicaragua und dem Tagebau Montana bei der Mine Masbate auf den Philippinen. Bei der Mine Kupol beaufsichtigte Herr Shein die Bohrungen und die Modellierung der Lagerstätte bis zur wirtschaftlichen Erstbewertung im Jahr 2004 und der endgültigen Machbarkeitsstudie im Jahr 2005. Herr Shein baute auch die Mine Jabali innerhalb von zwei Jahren von einem unerprobten Prospektionsgebiet, in dem zuvor Abbau betrieben wurde, zu einer abbaufähigen Reserve/Ressource aus; der Bergbaubetrieb wurde 2013 eingeleitet. In den letzten Jahren beaufsichtigte Herr Shein die Explorationsaktivitäten in der Mine Masbate, in deren Zuge neue Reserven in den Lagerstätten Montana und Pajo erschlossen wurden. Er beaufsichtigte auch die Explorationsarbeiten beim Joint-Venture zwischen Aurion und B2Gold in Zentral-Lappland in Finnland, die zur Entdeckung der westlichen Erweiterung der Lagerstätte Ikkari von Rupert führten.

Wir freuen uns sehr, Vern im Board of Advisors von SAGA willkommen zu heißen, so Mike Stier, CEO und Direktor von SAGA Metals. Verns Branchenkenntnisse werden sich für unser gesamtes Portfolio an höffigen kritischen Mineralprojekten als wertvoll erweisen, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Ti-V-Fe-Projekt Radar in der Nähe von Cartwright in Labrador liegen wird. Angesichts der außergewöhnlichen Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms und der Möglichkeit, dieses Projekt zu forcieren, ist der Aufbau eines Gremiums aus technisch versierten Beratern mit erstklassiger Erfahrung für unseren Erfolg von größter Bedeutung. Das Projekt Radar ist bereit für eine fortgeschrittene Erschließung, und wir können uns glücklich schätzen, mit Vern einen erfahrenen Berater für diese kritischen nächsten Schritte zu haben.

Über SAGA Metals Corp.

SAGA Metals Corp. ist ein nordamerikanisches Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und die Entdeckung kritischer Mineralvorkommen gerichtet ist, welche den globalen Übergang zu grüner Energie fördern. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Uranprojekt Double Mer, befindet sich in Labrador, Kanada und erstreckt sich über 25.600 Hektar. Dieses Projekt weist auf Grundlage radiometrischer Uranuntersuchungen einen 18 Kilometer langen Ost-West-Trend auf, wobei ein bestätigter 14 Kilometer langer Abschnitt Proben mit einem Gehalt von bis zu 0,428 % U3O8 ergab und in mehreren Gebieten mit der höchsten radiometrischen Reaktion Urananophan identifiziert wurde (technischer Bericht von Double Mer 2024).

Neben dem Schwerpunkt Uran besitzt SAGA auch das Lithiumkonzessionsgebiet Legacy in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec. Dieses Projekt, das in Partnerschaft mit Rio Tinto entwickelt wurde, wurde durch den Erwerb des Lithiumprojekts Amirault erweitert. Zusammen erstrecken sich diese Konzessionsgebiete über 65.849 Hektar; die geologischen Gegebenheiten anderer wichtiger Akteure in dieser Region, darunter Rio Tinto, Winsome Resources, Azimut Exploration und Loyal Lithium, scheinen sich hier fortzusetzen.

SAGA verfügt zudem über zusätzliche Explorationsprojekte in Labrador mit einem Schwerpunkt auf der Entdeckung von Titan, Vanadium und Eisenerz. Mit einem Portfolio, das wichtige Minerale mit entscheidender Bedeutung für den Übergang zu grüner Energie umfasst, ist SAGA strategisch aufgestellt, um eine wesentliche Rolle in der Zukunft der sauberen Energie zu spielen.

Im Auftrag des Board of Directors

Mike Stier, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

SAGA Metals Corp.

Investor Relations

Tel: +1 (778) 930-1321

E-Mail: info@SAGAmetals.com

www.SAGAmetals.com

Die TSX Venture Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.

Vorsorglicher Haftungsausschluss

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Terminologie gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Berater und Projekte des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche sowie jene Risiken, die im endgültigen Prospekt des Unternehmens in Manitoba sowie im geänderten und neu verfassten endgültigen Prospekt in British Columbia, Alberta und Ontario vom 30. August 2024, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können, sowie in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die das Unternehmen regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, beschrieben sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79634

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79634&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA78660A1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.