ROUNDUP: MLP-Gewinn legt zum Jahresauftakt nur leicht zu - Aktie fällt

WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat im ersten Quartal dank der anziehenden Nachfrage nach Vorsorgeprodukten und guten Geschäften in der Vermögensverwaltung deutlich mehr umgesetzt. Der operative Gewinn zog dagegen nur leicht an. An der Börse wurden die Zahlen mit Enttäuschung aufgenommen. Die im SDax gelistete Aktie gab nach.

Die Gesamterlöse des Unternehmens legten in den ersten drei Monaten des Jahres im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um sechs Prozent auf 301 Millionen Euro zu. Den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) steigerte MLP um zwei Prozent auf 37,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag im baden-württembergischen Wiesloch mitteilte.

Für 2025 rechnet MLP beim operativen Gewinn weiter mit einem Anstieg auf 100 bis 110 Millionen Euro und damit zwischen 5 und 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg bestätigte zudem das 2028er-Ziel. Bis dahin soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 140 bis 150 Millionen Euro zulegen.

Die Gesamterlöse sollen auf 1,3 bis 1,4 Milliarden Euro klettern - zum Vergleich: 2024 hatten dieser Wert bei 1,07 Milliarden Euro gelegen. Um das Ziel zu erreichen, will MLP das Geschäft mit der Beratung von vermögenden Familien, mit Firmenkunden und institutionellen Investoren ausbauen.

An der Börse kamen die Zahlen und die bestätigte Prognose nicht gut an beziehungsweise reichten nicht, um den seit Ende 2023 anhaltenden Höhenflug fortzusetzen. Der Kurs der Aktie büßte im frühen Handel bis zu knapp sieben Prozent ein. Dieses dicke Minus konnte das Papier aber im Laufe des Vormittags auf rund zwei Prozent mit einem Kurs von 8,20 Euro reduzieren.

Damit fehlen dem Papier aktuell rund sieben Prozent zu dem Anfang der Woche erreichten Mehrjahreshoch von 8,77 Euro. Seit dem Oktober 2023, als der Kurs bis auf 4,415 Euro gefallen war, summiert sich das Kursplus auf rund 85 Prozent. Der Börsenwert liegt derzeit bei knapp 900 Millionen Euro. MLP hat nach dem Börsengang 1988 eine bewegte Vergangenheit am Finanzmarkt hinter sich. Im Börsenboom um die Jahrtausendwende bis auf um Kapitalmaßnahmen bereinigten 190 Euro im Herbst 2000.

Im Sommer 2021 wurde MLP sogar in den Dax aufgenommen. Gut zwei Jahre später stieg das Unternehmen aber wegen des Kursverfalls im Zuge der geplatzten Dotcom-Blase und vieler hausgemachter Probleme wieder aus der obersten deutschen Börsenliga ab; in den Jahren danach stürzte der Kurs weiter ab. Mit 2,52 Euro wurde Anfang 2016 der Tiefpunkt erreicht. Seitdem geht es tendenziell wieder bergauf./zb/lew/mis