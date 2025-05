RWE: Keine schnelle Entscheidung über weiteres Aktienrückkauf-Programm

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE hat nach den Worten von Finanzchef Michael Müller keine Eile darüber zu entscheiden, ob das laufende Aktienrückkaufprogramm verlängert wird.

"Das gesamte aktuelle Programm werden wir wie geplant bis Mai 2026 abschließen", sagte Müller am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Vor dem Ablauf des jetzigen Programms in Höhe von 1,5 Milliarden Euro werde nicht über eine Verlängerung entschieden. Einige Finanzinvestoren haben von RWE weitere Programme dieser Art gefordert.

