Aktien New York: Im Plus zum Ende einer starken Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Woche haben die US-Aktienmärkte am Freitag nochmals zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zwei Stunden vor dem Börsenschluss 0,48 Prozent höher bei 42.528 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kam beim Stand von 5.941 Zählern um 0,41 Prozent voran. Beim technologielastigen Nasdaq 100 stand ein Plus von 0,12 Prozent auf 21.362 Punkte zu Buche.

Für alle drei Indizes zeichnen sich deutliche Wochengewinne ab. Eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hatte die Börsen gleich am Montag beflügelt und die Basis gelegt für eine erfreuliche Wochenbilanz. Der Dow hat inzwischen seine Verluste seit Jahresanfang wieder ausgeglichen, S&P 500 und Nasdaq 100 stehen 2025 moderat im Plus.

Das am Freitag von der Universität Michigan veröffentlichte Konsumklima ließ die Anleger kalt. Vor dem Hintergrund der US-Zollpolitik hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Mai weiter eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen mit einer Aufhellung gerechnet.

Die Aktien von Applied Materials büßten nach der Rally der vergangenen Tage gut 6 Prozent ein. Der Chipindustrie-Ausrüsters hatte einen verhaltenen Ausblick auf das laufende Quartal gegeben und auf mögliche Kosten durch den Handelsstreit verwiesen.

Im Dow lagen die in dieser Woche abgestraften Papiere des Krankenversicherers Unitedhealth auf dem ersten Platz mit plus 4,4 Prozent. Für Anleger ist das aber ein schwacher Trost, ist doch die Wochenbilanz aktuell mit einem Minus von einem Viertel verheerend. Die Papiere des Netzwerk-Ausrüster Cisco verloren hinten im Index nach einem starken Vortag 1,8 Prozent.

Beim Computerspiele-Entwickler Take-Two Interactive waren die Anleger von den Unternehmenszielen für das Geschäftsjahr enttäuscht. Die Zahlen für das abgelaufene Quartal fielen durchwachsen aus. Die Aktien verloren 2,3 Prozent, nachdem sich der Sprung auf ein Rekordhoch gleich zum Handelsstart als Fehlausbruch erwiesen hatte. Take-Two ist bekannt für sein Videospiel der "Grand Theft Auto"-Reihe. Die für Herbst dieses Jahres erwartete Version VI verschob das Unternehmen unlängst auf Mai 2026.

Fast verdoppeln konnten sich am Freitag zeitweise die Aktien von Virgin Galactic US92766K4031>. Analysten waren angetan von den Zahlen des Raumfahrtunternehmens für das erste Quartal. Im Fokus standen aber die Pläne für den neuen Raumgleiter Delta und die ersten Flüge privater Reisender ins All, die womöglich im kommenden Jahr stattfinden. Zuletzt gewannen die Papiere noch 77 Prozent./ajx/he