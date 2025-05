EQS-News: EnviTec Biogas mit robuster Geschäftsentwicklung auf hohem Niveau nach Rekordjahren

EQS-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

EnviTec Biogas mit robuster Geschäftsentwicklung auf hohem Niveau nach Rekordjahren



Gesamtleistung sinkt um 20,9 % auf 352,5 Mio. Euro

Umsatz reduziert sich um 19,0 % auf 337,7 Mio. Euro

Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 44,0 Mio. Euro (Vorjahr: 88,2 Mio. Euro)

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2024: 0,50 Euro je Aktie

Prognose 2025: Gesamtleistung (bzw. Umsatz) von 330 bis 370 Mio. Euro, EBT von 25 bis 35 Mio. Euro

Lohne/Saerbeck, 16. Mai 2025 – Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im Geschäftsjahr 2024 erneut eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet. Im Vergleich zu den von Sondereffekten geprägten Rekordjahren 2022 und 2023 lagen die Ergebnisse dabei erwartungsgemäß unter dem Vorjahresniveau. Die Gesamtleistung im Konzern ging um 20,9 % auf 352,5 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 445,8 Mio. Euro) und das Ergebnis vor Steuern (EBT) auf 44,0 Mio. Euro (Vorjahr: 88,2 Mio. Euro).

Im Eigenbetrieb, dem größten Segment des Konzerns, sank der Umsatz im Berichtszeitraum um 18,8 % auf 191,6 Mio. Euro (Vorjahr: 236,1 Mio. Euro). Die Gesamtleistung lag bei 200,5 Mio. Euro (Vorjahr: 255,0 Mio. Euro). Insbesondere gesunkene Strom- und Gaspreise sowie weiterhin rückläufige THG-Quotenpreise führten zu diesem Rückgang. Der Bereich Service entwickelte sich im Berichtszeitraum auf Vorjahresniveau. Der Segmentumsatz erhöhte sich um 4,0 % auf 50,5 Mio. Euro (Vorjahr: 48,6 Mio. Euro). Die Gesamtleistung belief sich auf 52,2 Mio. Euro (Vorjahr 50,2 Mio. Euro). Im Segment Anlagenbau erzielte EnviTec Umsatzerlöse in Höhe von 95,6 Mio. Euro (Vorjahr: 132,1 Mio. Euro). Maßgeblich für den Rückgang ist eine geringere Anzahl fertiggestellter und schlussgerechneter Bauprojekte. Auch die Gesamtleistung lag mit 99,7 Mio. Euro unter dem sehr dynamischen Vorjahresniveau von 140,5 Mio. Euro.

Die Entwicklung auf Segmentebene resultierte im Konzern in einem Rückgang der Umsätze um 19,0 % auf 337,7 Mio. Euro (Vorjahr: 416,8 Mio. Euro). Auch bei der Konzerngesamtleistung, die zusätzlich den Wert der noch im Bau befindlichen Projekte erfasst, ergab sich ein Minus von 20,9 % auf 352,5 Mio. Euro nach dem Rekordwert von 445,8 Mio. Euro im Vorjahr.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf 67,3 Mio. Euro (Vorjahr: 116,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 44,0 Mio. Euro nach 88,2 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2023. Der Konzernjahresüberschuss belief sich auf 29,8 Mio. Euro (Vorjahr: 64,1 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie ging von 4,31 Euro im Vorjahr auf 2,01 Euro im Berichtsjahr zurück.

Neben dem operativen Geschäft lag im Berichtsjahr erneut ein besonderer Schwerpunkt auf der Fortsetzung des Investitionsprogramms. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme der Bio-LNG- und LCO₂-Großanlage in Güstrow werden vier weitere Eigenbetriebsanlagen zu Gasaufbereitungsstandorten mit integrierter CO₂-Verflüssigung umgebaut. Zwei dieser Projekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 50 Mio. Euro konnten im ersten Quartal 2025 erfolgreich fertiggestellt werden. Diese strategischen Investitionen werden in den kommenden Jahren zu einem nachhaltig gesteigerten Umsatz- und Ergebnisniveau im Eigenbetriebssegment beitragen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 betrug die Bilanzsumme des EnviTec Konzerns 413,8 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 417,3 Mio. Euro). Dabei gestaltete sich die Eigenkapitalausstattung mit 184,4 Mio. Euro weiterhin sehr solide. Die Eigenkapitalquote lag zum Jahresende 2024 bei 44,6 % (31. Dezember 2023: 48,1 %). Die liquiden Mittel verringerten sich im Zuge der Dividendenausschüttung 2024 sowie des laufenden Investitionsprogramms auf 26,6 Mio. Euro (31.12.2023: 85,3 Mio. Euro).

Jörg Fischer, CFO der EnviTec Biogas AG: „Wie erwartet spiegelt das Geschäftsjahr 2024 eine Normalisierung nach zwei außergewöhnlichen Jahren wider. Der Erfolg unserer Arbeit und unseres Geschäftsmodells zeigt sich jedoch auch darin, dass wir unter veränderten Rahmenbedingungen in allen Unternehmensbereichen erneut eine insgesamt erfolgreiche Geschäftsentwicklung erzielen konnten, die im Mehrjahresvergleich deutlich über dem Niveau der Vorjahre liegt. Zudem haben wir die Phase hoher Ertragskraft genutzt, um durch den Eintritt in neue Märkte und Geschäftsfelder sowie durch gezielte Investitionen eine starke Basis für die künftige Entwicklung unserer Gruppe zu schaffen.“

Die für den Biogassektor bedeutenden politischen Rahmenbedingungen haben sich zuletzt uneinheitlich entwickelt. In Deutschland wurden mit dem im Januar 2025 verabschiedeten Biomassepaket sowie den klaren Bekenntnissen zur Bioenergie im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung erstmals seit Jahren wieder deutliche Fortschritte erzielt. In wichtigen Auslandsmärkten wie den USA ist die Lage hingegen von erheblichen regulatorischen Unsicherheiten geprägt, die auf Kundenseite zu spürbarer Investitionszurückhaltung führen. Ablesbar wird dies am Auftragsbestand im Anlagenbau, der deutlich von 208,0 Mio. Euro zum Jahresende 2023 auf 129,0 Mio. Euro per Ende Dezember 2024 sank.

Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG schlagen angesichts der ambivalenten Rahmenbedingungen sowie vor dem Hintergrund des laufenden Investitionsprogramms und einer normalisierten Geschäftsentwicklung vor, für das Geschäftsjahr 2024 eine reduzierte Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie auszuschütten.

Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG: „Wir sehen weiterhin eine Vielzahl von Chancen für unser Unternehmen, vor allem in den Einsatzfeldern von Biomethan. Deshalb werden wir in diesem Bereich im laufenden Jahr weiter investieren und den Umbau zwei weiterer Eigenbetriebsanlagen abschließen. Entscheidend für die weitere Entwicklung unserer Branche und damit auch unseres Unternehmens ist, dass die positiven Signale aus Markt und Politik in verlässliche und technologieoffene Rahmenbedingungen überführt werden – und die Dekarbonisierung nicht durch geopolitische Spannungen oder ein nachlassendes politisches Engagement einzelner Akteure an Dynamik verliert.“

Im Geschäftsjahr 2025 prognostiziert EnviTec im Konzern eine Gesamtleistung (oder Umsatz) in einer Bandbreite von 330 bis 370 Mio. Euro. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) erwartet der EnviTec-Vorstand eine Bandbreite von 25 bis 35 Mio. Euro zu erreichen. Der Rückgang gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 erklärt sich vor allem durch Einmaleffekte im Bereich Energy, die im laufenden Geschäftsjahr in dieser Form nicht mehr zum Tragen kommen, sowie ein schwächeres Ergebnis und Konsolidierungseffekte im Segment Anlagenbau. Gleichzeitig wird sich auch im Geschäftsjahr 2025 die Ertragskraft der Gruppe im Mehrjahresvergleich deutlich über dem Niveau früherer Jahre bewegen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist abrufbar unter: https://www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/ir-publikationen.





Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 87 eigene Anlagen und ist damit aktuell einer der größten Biogasproduzent Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität und die Planung und den Betrieb von Wind- und Solarprojekten. Das Unternehmen ist weltweit in 18 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2024 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 337,7 Mio. Euro und ein EBT von 44,0 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Kontakt EnviTec Biogas AG:

EnviTec Biogas AG

Katrin Hackfort

Leitung Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de

