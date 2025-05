Original-Research: A.S. Création Tapeten AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG 16.05.2025 / 14:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.05.2025 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA Erfreuliches Q1 - operative Erholung nimmt Gestalt an Die A.S. Création Tapeten AG hat am 14.05.2025 die Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht und die Jahresprognose bestätigt. [Tabelle] Umsatz tiefer, Ergebnis deutlich rauf: In Q1 sank der Umsatz um 4,4% yoy auf 31,6 Mio. EUR - ein Rückgang, der auf die weiterhin verhaltene Konsumstimmung und eine schwache Baukonjunktur zurückzuführen ist. Regional zeigten sich deutliche Unterschiede: Während Deutschland mit -0,2% yoy nahezu stabil blieb, verzeichnete 'EU (ohne Dtl.) + UK' einen Rückgang von 2,3% yoy, das Sonstige Osteuropa schrumpfte sogar um 8,6% yoy. Dennoch gelang eine signifikante Ergebnisverbesserung: So stieg das EBIT auf 1,4 Mio. EUR, das Nettoergebnis legte auf 0,8 Mio. EUR zu. Haupttreiber war eine erneute Verbesserung der Rohertragsmarge auf 53,7% (Q1/24: 50,2%) durch gezielte Sortimentspolitik und verbesserte Produktionssteuerung. Der Personalaufwand wurde um 0,8 Mio. EUR gesenkt, bei gleichzeitigem Rückgang der Mitarbeiterzahl auf 649 (-4,1%). Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen spürbar unter dem Vorjahreswert - ein Ergebnis der verschlankten Organisation und strikten Kostendisziplin. Bilanzrelationen weiterhin solide: Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 63,4%, die liquiden Mittel beliefen sich auf 12,6 Mio. EUR. Der operative Cashflow war mit -0,7 Mio. EUR zwar weiterhin negativ, entwickelte sich aber deutlich besser als im Vorjahr (-2,9 Mio. EUR). In Q1 wurden zudem Investitionen von 1,2 Mio. EUR getätigt - schwerpunktmäßig in die Modernisierung des Hochregallagers. Der annualisierte ROCE verbesserte sich auf 7,8% (Q1/24: 0,3%). Ausblick bestätigt: Für das Geschäftsjahr 2025 wird auch nach dem guten Jahresstart weiterhin ein Umsatz zwischen 100 und 120 Mio. EUR sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen -2,0 Mio. EUR und +2,5 Mio. EUR erwartet. Die strategische Agenda 'CREATE 2030" wird konsequent weiterverfolgt. Die Zahlen zu Q1 zeigen, dass A.S. Création auf dem richtigen Weg ist. Die deutlich gestiegene Rohertragsmarge, das signifikant verbesserte EBIT sowie spürbare Effizienzgewinne unterstreichen die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen. Auch wenn das Umfeld insbesondere im Ausland weiter schwierig bleibt, scheint die operative Trendwende eingeleitet. Mit einem EV/EBITDA von 3,8 und einem KBV von 0,3 ist die Bewertung im Hinblick auf den sich abzeichnenden Turnaround u.E. attraktiv. Wir bekräftigen unser Kaufen-Rating und das Kursziel von 14,00 EUR. 