Thyssenkrupp Marine Systems mit Rekord-Auftragsbestand

Düsseldorf (Reuters) - Die Werftentochter von Thyssenkrupp kann mit einem Rekord beim Auftragsbestand die Pläne für eine Verselbstständigung vorantreiben.

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 sei das Orderbuch auf 16,1 Milliarden Euro angeschwollen, teilte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) am Freitag mit. Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) seien es 11,7 Milliarden Euro gewesen. Durch die jüngste Nachbestellung zweier U-Boote für Singapur sei der Wert inzwischen sogar auf etwa 18 Milliarden Euro geklettert, sagte TKMS-Chef Oliver Burkhard. Das Unternehmen werde die Verselbstständigung mit aller Kraft vorantreiben, um die Wachstumschancen des Marktes voll auszuschöpfen.

Thyssenkrupp-Konzernchef Miguel Lopez hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Abspaltung eines Minderheitsanteils von Marine Systems innerhalb des Kalenderjahres erfolgen könne. Thyssenkrupp werde mindestens 51 Prozent der Anteile, plus eine Aktie behalten. Auch ein Einstieg des Bundes sei weiter möglich. TKMS beschäftigt weltweit über 8000 Mitarbeiter auf drei Werften in Kiel, Wismar und dem brasilianischen Itajai.

