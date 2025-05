Aktien Europa Schluss: US-Bonitätsabstufung von Moody's belastet nicht

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Montag letztlich unbeeindruckt von der US-Bonitätsabstufung durch Moody's gezeigt. Der EuroStoxx 50 machte am Nachmittag mit den sich schnell berappelnden US-Börsen sein Minus fast wett. Zum Handelsende notierte der Leitindex der Eurozone 0,01 Prozent tiefer bei 5.427,23 Punkten.

Noch besser sah es beim SMI in Zürich aus, der 0,18 Prozent höher mit 12.356,77 Punkten schloss. In London verabschiedete sich der FTSE 100 0,17 Prozent höher mit 8.699,31 Punkten. Vergangene Woche war es mit den europäischen Aktienkursen klar bergauf gegangen./gl/he