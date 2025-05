Aktien Wien Schluss: ATX verliert 0,4 Prozent

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Verlusten beendet. Der ATX stand zum Handelsschluss 0,42 Prozent im Minus bei 4.419,16 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,22 Prozent auf 2.228,23 Zähler hinab. Im europäischen Umfeld wurden anfängliche Abgaben inzwischen zum Teil wettgemacht, wobei der deutsche Dax sogar ein Rekordhoch erreichte. Auch der ATX bleibt weiterhin in Reichweite seines jüngsten 17-Jahres-Hochs.

Für Verunsicherung sorgte zum Wochenauftakt die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's. Auch wenn der Schritt nicht völlig überraschend kam, habe er einen bedeutenden symbolischen Charakter, betonten mehrere Marktbeobachter. Inzwischen warten die Anleger auf Neuigkeiten zu den Friedensbemühungen des US-Präsidenten Donald Trump. Zum Handelsende in Wien hatte ein geplantes Telefongespräch zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin begonnen.

Um 0,7 Prozent abwärts ging es für die Bankaktien der Erste Group . Die Papiere der Konkurrentin Bawag verloren 1,1 Prozent. RBI gewannen hingegen leicht. Unter den übrigen Schwergewichten büßten Andritz 0,9 Prozent ein, während Verbund und OMV moderat zulegten. Gesucht waren zudem die Aktien von Strabag, die mit plus 6,6 Prozent ein Rekordhoch erreichten.

Pierer Mobility zogen um gut 20 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte März an. Wie die "Krone" am Samstag online berichtete, hat sich der indische Miteigentümer Bajaj ein Darlehen gesichert, mit dem ein großer Teil der Quote für die Gläubiger beglichen werden soll. Damit dürfte die Rettung des insolventen Motorradherstellers KTM einen großen Schritt nähergerückt sein.

Polytec stiegen um 0,6 Prozent auf 3,34 Euro. Vergangene Woche waren sie bereits im Zuge der Quartalszahlen um rund zehn Prozent gestiegen. Nun bekräftigte Warburg-Analyst Marc-René Tonn seine Kaufempfehlung und hob sein Kursziel auf 4,9 Euro an.