Online-Handel wächst kräftig - "Wachstums-Lokomotive des Einzelhandels"

Düsseldorf (Reuters) - Der Online-Handel in Deutschland wächst wieder kräftig.

Der Handelsverband HDE hebt seine Prognose für das Wachstum im E-Commerce deshalb an, wie er am Montag in Berlin mitteilte. Für 2025 werde nun ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet, das entspreche einem Umsatz von 92,4 Milliarden Euro. Bislang hatte der HDE mit drei Prozent Zuwachs gerechnet. Vor allem bei Lebensmitteln und Drogeriewaren griffen die Verbraucher verstärkt zu. "Der Online-Handel ist nach einigen schwächeren Jahren wieder die klare Wachstums-Lokomotive des Einzelhandels in Deutschland", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp.

Derweil wächst die Bedeutung von Online-Marktplätzen wie Amazon oder Ebay weiter, wie der HDE-Online-Monitor zeigte. Rund 57 Prozent der Online-Umsätze entfielen auf dieses Format. Das bereitet den Händlern in der Bundesrepublik aber auch Sorgen, weil sich die Kunden auch bei chinesischen Billig-Anbietern wie Temu oder Shein eindecken. Die Politik müsse hier für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, forderte der HDE erneut. Der Verband wirft vor allem Anbietern aus China vor, europäische Standards nicht einzuhalten und kritisiert Wettbewerbsverzerrung.

