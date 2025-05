D-WAVE QUANTUM - Aufsteigendes Dreieck als Katalysator

Nach der langfristigen Bodenbildung der letzten zwei Jahre und einem ersten dynamischen Kursanstieg hat die D-Wave Quantum-Aktie in den letzten Monaten ein weiteres vielversprechendes Kursmuster ausgeprägt. Schließlich bildet die Konsolidierung seit Dezember vergangenen Jahres ein klassisches, aufsteigendes Dreieck (siehe Chart). Mit dem Spurt über die Hochpunkte bei 11,40/11,69/11,95 USD hat das Papier nun die beschriebene Konsolidierungsformation nach oben aufgelöst. Abgeleitet aus der Höhe des trendbestätigenden Kursmusters ergibt sich ein Anschlusspotenzial von rund 8 USD. Auf einen nachhaltigen Ausbruch nach Norden lassen diverse Indikatoren hoffen. Hervorheben möchten wir die hohe Relative Stärke nach Levy sowie den MACD, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) aktuell freundlich zu interpretieren ist. Aber auch unter Money Management-Aspekten liefert der derzeitige Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um den beschriebenen Ausbruch in Zukunft nicht mehr zu negieren, gilt es, die runde Marke von 10 USD nicht mehr zu unterschreiten.

D-WAVE QUANTUM (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart D-WAVE QUANTUM

Quelle: LSEG, tradesignal²

