EQS-News: BRAIN Biotech informiert über Erwerb von Minderheitsanteilen, neue Produktionsstätte in Kontinentaleuropa und Ausbau seines Kompetenzzentrums für Backapplikationen

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

BRAIN Biotech informiert über Erwerb von Minderheitsanteilen, neue Produktionsstätte in Kontinentaleuropa und Ausbau seines Kompetenzzentrums für Backapplikationen



20.05.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BRAIN Biotech informiert über Erwerb von Minderheitsanteilen, neue Produktionsstätte in Kontinentaleuropa und Ausbau seines Kompetenzzentrums für Backapplikationen

Breatec B.V. nach Minderheitsübernahme nun vollständig im Besitz der BRAIN Biotech AG

Neuer, vergrößerter Produktionsstandort wird in der Nähe von Eindhoven, NL, eröffnet

Erweitertes Kompetenzzentrum für enzymbasierte Backapplikationen

ZWINGENBERG, 20. Mai 2025 – BRAIN Biotech, ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Biologisierung der Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die verbleibenden Minderheitsanteile an seiner niederländischen Tochtergesellschaft Breatec B.V. übernommen hat. Mit dem Abschluss dieser Transaktion befinden sich nun alle Geschäftsbereiche des Segments BRAINBiocatalysts vollständig im Besitz der BRAIN Biotech AG.

Zeitgleich mit diesem Minderheitsbeteiligungserwerb wurde ein Mietvertrag für einen neuen Standort in den Niederlanden unterzeichnet. Die Suche nach einem neuen Standort war aufgrund der kommerziellen Erfolge und des schnell wachsenden Umsatzvolumens insbesondere im Bereich Backwaren-Enzyme angestoßen worden. Der neue Standort wird eine deutlich größere Fläche umfassen. Er liegt erneut im Süden der Niederlande in der Nähe der Großstadt Den Bosch und ist verkehrsgünstig an der A59 gelegen. Der neue Standort wird als integriertes kontinentaleuropäisches Produktions- und Lagerzentrum fungieren; außerdem wird das Unternehmen dort wieder ein Testlabor für Backwaren einrichten. Ein erweitertes Kompetenzzentrum für enzymbasierte Backapplikationen soll die Kundennähe fördern, außerdem die partnerschaftliche Entwicklung neuer Produkte.

Im Zuge dieser Investition wird der auf Enzyme und Starterkulturen für die Getränkeherstellung spezialisierte Standort im südhessischen Büttelborn geschlossen. Die Produktion wird an den neuen Standort in den Niederlanden verlagert und das Kompetenzzentrum für Enzyme in der Getränkeherstellung zieht an den F&E-Campus der BRAIN Biotech AG in Zwingenberg. Auch die meisten der aktuell in Büttelborn tätigen Mitarbeitenden werden an diesen Standort wechseln. Auf diese Weise sollen Innovationen für die Getränkeindustrie weiter beschleunigt und eine noch stärkere Anwendungsorientierung ermöglicht werden.



Erweiterung des Kundenservices und Heben weiterer Synergien

Das Unternehmen erwartet durch die oben genannten Transaktionen erhebliche Synergieeffekte, insbesondere in den Bereichen Anwendungskompetenz und Angleichung der betrieblichen Strukturen. Darüber hinaus wird auch die Konzentration von Lagerhaltung und Produktion an einem kontinentaleuropäischen Standort zu finanziellen Synergien führen. Ein begrenzter Personalabbau ist vorgesehen, dieser wird hauptsächlich den Standort Büttelborn betreffen.

Pieter-Jan Heijkoop, Vice President Food Enzymes im Segment BRAINBiocatalysts, sagt: „Ich freue mich sehr und bin stolz auf diesen Meilenstein in unserer Investitionsstrategie. Sie zeigt, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden durch unser herausragendes Applikationswissen in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig unsere Produktionsanlagen optimieren. Der neue Standort ist optimal. Das Kompetenzzentrum für Backapplikationen, das wir ausbauen wollen und welches die Möglichkeit bieten wird, Produktprototypen mit allen Sinnen zu erleben, wird unsere Kunden begeistern. Der Standort soll bis Ende 2025 vollständig in Betrieb genommen werden.“

Michael Schneiders, Finanzvorstand der BRAIN Biotech AG, fügt hinzu: „Der Kauf der Breatec-Minderheitsanteile war immer avisiert und jetzt gab es ein optimales Zeitfenster, um diese Transaktion erfolgreich durchzuführen. Angesichts des starken Wachstums unseres Geschäfts mit Backenzymen müssen wir an einen größeren Standort ziehen. Dabei ist auch die Realisierung von Synergien eine wesentliche Motivation für die Errichtung des neuen Standorts.“

Trotz des laufenden Umzugs der Produktionsstätte wird die Belieferung der Kunden in gewohntem Umfang und ohne Unterbrechung sichergestellt sein.

+++

BRAIN Biotech Gruppe

Die BRAIN Biotech Gruppe ist ein führendes Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen mit Schwerpunkt in der Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab.

Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des integrierten Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA.

BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com.

Kontakt Investor Relations

Martina Schuster

Investor Relations

Tel.: +49 6251 9331-69

E-Mail: ms@brain-biotech.com



Kontakt Medien

Dr. Stephanie Konle

PR & Corporate Communications

Tel.: +49 6251 9331-70

E-Mail: stk@brain-biotech.com

Die BRAIN Biotech Gruppe in den sozialen Medien und im Internet:

BRAIN Biotech Gruppe

Web: www.brain-biotech-group.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/brainbiotech

Threads: https://www.threads.net/@brainbiotechag

Bluesky: https://bsky.app/profile/brain-biotech-group.com

X: https://x.com/BRAINbiotech

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS33HJqku674X22UQ8QIsyg

Biocatalysts Ltd (Produktion, Vertrieb)

Website: https://www.biocatalysts.com/

LinkedIn: Biocatalysts Ltd on LinkedIn / BRAIN-Biocatalysts Life Science Solutions on LinkedIn

BRAIN Biotech Zwingenberg (Technologies & Services)

Website: www.brain-biotech.com

LinkedIn: BRAIN Biotech Technologies & Services



AnalyticonDiscovery (Forschung & Entwicklung)

Web: https://ac-discovery.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/analyticon-discovery/

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements der BRAIN Biotech AG wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse der BRAIN Biotech AG und der BRAIN Biotech Group und Entwicklungen betreffend die BRAIN Biotech AG und die BRAIN Biotech Group können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der BRAIN Biotech AG haben.

Die BRAIN Biotech AG übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis: In dieser Pressemitteilung verwendete Sammelbezeichnungen wie Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden oder Verbraucher sind als geschlechtsneutral anzusehen.

20.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2141130 20.05.2025 CET/CEST