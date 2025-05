EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES – Erfolgreiche Hauptversammlung am 21. Mai 2025

EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SINGULUS TECHNOLOGIES – Erfolgreiche Hauptversammlung am 21. Mai 2025



Pressemeldung

SINGULUS TECHNOLOGIES – Erfolgreiche Hauptversammlung am 21. Mai 2025

Die Präsenz betrug 28,0 % des Grundkapitals

Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Kahl am Main, 21. Mai 2025 – Auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS) in Frankfurt am Main waren 28,0 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit den erforderlichen Mehrheiten verabschiedet.

Herr Dr. Wolfhard Leichnitz hat sein Mandat im Aufsichtsrat nach langjähriger, engagierter Tätigkeit niedergelegt. Die Hauptversammlung wählte Herrn Frank Averdung mit 99,9 % als neues Mitglied in den Aufsichtsrat. In der im Anschluss an die Hauptversammlung stattfindenden konstituierenden Sitzung wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzender des Aufsichtsrates, Herr Dr. Changfeng Tu zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

Herr Markus Ehret, Vorstand der SINGULUS TECHNOLOGIES AG, erklärt: „Im Namen des Vorstands danke ich Herrn Dr. Leichnitz sehr herzlich für sein langjähriges Engagement, seine unternehmerische Weitsicht und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens über viele Jahre maßgeblich begleitet und wertvolle Impulse gesetzt.“

Weiter führt Herr Ehret aus: „Zugleich freuen wir uns, mit Herrn Averdung einen ausgewiesenen Branchenexperten im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Mit seiner umfassenden Führungserfahrung in internationalen Hightech-Unternehmen und seiner Expertise in den Schlüsselbereichen Halbleiter und Solar wird er die strategische Weiterentwicklung von SINGULUS TECHNOLOGIES entscheidend mitgestalten. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren.

SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung.

Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

www.singulus.de

