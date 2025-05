ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rio Tinto auf 'Buy' - Ziel 6200 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Die Nachricht vom Rücktritt des Vorstandschefs Jakob Stausholm in diesem Jahr sei eine große Überraschung und wirklich nicht erwartet worden, schrieb Richard Hatch am Donnerstag. Der Minenbetreiber habe keinen klaren Grund genannt für das Ausscheiden Stausholms./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------