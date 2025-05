Bundesbank-Präsident Nagel sieht allmähliche Annäherung im Handelsstreit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Banff (Reuters) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht im Handelsstreit eine Annäherung mit den USA aus.

Der von der US-Regierung angezettelte Handelskrieg stehe beim Treffen der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) im Mittelpunkt. "Mein Eindruck ist, dass man sich bei bestimmten Themen anfängt anzunähern, besser zu verstehen", sagte Nagel am Mittwoch der ARD am Rande der G7-Beratungen im kanadischen Ferienort Banff. "Aber da gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Es ist noch viel Arbeit zu tun."

Nagel bekräftigte, Handelskonflikte würden keine Gewinner kennen. "Hier müssen wir gemeinsam zusammenarbeiten." Dies würden die USA jetzt besser verstehen. "Ich bin ein wenig mehr zuversichtlich, als ich es vielleicht vor ein paar Tagen war."

US-Präsident Donald Trump hatte im April gegen fast alle Handelspartner hohe Sonderzölle verhängt. Das hatte an den Börsen zwischenzeitlich für starke Turbulenzen gesorgt. Ein Teil der Zölle ist mittlerweile für 90 Tage ausgesetzt, um Zeit für Verhandlungen zu haben, so auch mit der EU. Nagel sagte, die Verunsicherung schade der Wirtschaft überall. Deswegen brauche es so schnell wie möglich eine Verständigung.

Die Wirtschaftsweisen hatten Deutschland gerade nach zwei Rezessionsjahren für 2025 eine Stagnation vorausgesagt. Die bisherige Prognose wurde damit gesenkt. Nagel zufolge könnte das erste Quartal 2025 wegen Vorzieheffekten angesichts der damals schon befürchteten Zölle besser als erwartet ausfallen. Das zweite Quartal würde dann aber schlechter sein. Die geplanten massiven Investitionen der Bundesregierung in die Infrastruktur und die Verteidigung würden international auf eine positives Echo stoßen. Sie könnten helfen, 2026 wieder eine Wachstumsrate von mindestens einem Prozent zu haben.

Die USA wurden in Banff durch Finanzminister Scott Bessent vertreten, den Trump mit der Verhandlung vieler Handelsgespräche beauftragt hat. Er gilt nicht als Hardliner innerhalb der Trump-Regierung. Nagel sagte dem ZDF, er habe ihn in Banff als sehr konstruktiv und zuhörend wahrgenommen. Die Diskussionen seien gut, aber auch schwierig. Eine Spaltung der G7-Gruppe in sechs Staaten gegen die USA nehme er nicht wahr, so Nagel. Die Diskussionen seien konstruktiv und nach vorne gerichtet. "Es ist eine G7."

