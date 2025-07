Rückblick:

Der Euro brachte in der abgelaufenen Handelswoche das favorisierte Aufwärtsszenario und kletterte zurück in den Bereich um 1,1800 Dollar. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag stehen im Wochenverlauf gleich zwei sehr wichtige Daten beziehungsweise Ereignisse auf dem Kalender.

Wie gewohnt gibt es im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten mit dem ADP-Report am Mittwochnachmittag einen ersten Vorgeschmack auf die Daten am Freitag. Eine Zinsänderung in den USA wird für Mittwochabend nicht erwartet, umso wichtiger wird werden, was Fed-Chef Jerome Powell in der Pressekonferenz im Anschluss im Hinblick auf die zukünftige Geldpolitik der Notenbank verkünden wird.

Charttechnischer Ausblick:

Der Zolldeal zwischen den USA und der EU hat das zuvor bullische Momentum ganz klar gedreht, wie ein Blick auf den unten stehenden Tageschart belegt. Entsprechend muss im Wochenverlauf ein erneuter Abtaucher zurück in den Bereich 1,1500 bis 1,1600 Dollar eingeplant werden.

Neue prozyklisch bullische Impulse entstehen erst bei einem Anstieg zurück über 1,18 Dollar, bis dahin dominieren zunächst kurzfristig die Abwärtsrisiken.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP Report 20 Uhr Zinsentscheid US-Notenbank

Donnerstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Freitag: 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht