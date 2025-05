Der Dax dürfte sich am Donnerstag zunächst weiter von seinem Vortagesrekord von 24.152 Punkten entfernen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart für den Dax ein Minus von 0,7 Prozent auf 23.956 Punkte. An der Wall Street hatten die wichtigsten Aktienindizes am Vorabend auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr deutlich nachgegeben. Begründet wurde dies mit einer schwachen Auktion von US-Staatsanleihen. Damit rückte die hohe Staatsverschuldung wieder in den Fokus. Zuletzt hatte auch die Ratingagentur Moody's die Bonitätseinstufung der USA gesenkt. Die Anleiherenditen zogen an, was den Aktienanlegern nicht schmeckte.

Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet sieht sich trotz etwas schwächerer Geschäfte im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Bei Umsatz und operativem Ergebnis in den ersten drei Monaten hatten sich Analysten mehr ausgerechnet. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Freenet-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs rund drei Prozent.

USA: Deutliche Verluste

Die zunehmenden Sorgen der Anleger wegen des steigenden US-Staatsdefizits haben den New Yorker Börsen am Mittwoch einen herben Rückschlag eingebrockt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,91 Prozent tiefer mit 41.860,44 Punkten, der S&P 500 verlor 1,61 Prozent auf 5.845 Punkte.

Marktbeobachter sahen eine schleppend verlaufene Auktion von US-Staatsanleihen als Auslöser für die kräftigen Kursabschläge. Deren Renditen legten im Gegenzug sichtbar zu. Der ohnehin seit Tagen schwache US-Dollar geriet dagegen nur kurz stärker unter Druck.

Asien: Börsen überwiegend schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte dämpfte die Stimmung. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei im späten Handel 1,1 Prozent ein. Er weitete damit seine jüngsten Kursverluste aus. Etwas freundlicher war die Stimmung erneut in China. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen legte um 0,1 Prozent zu, während es für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,6 Prozent nach unten ging.

Anleihen:

Devisen:

Rohöl: