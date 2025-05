EQS-News: Multitude AG startet stark ins Jahr 2025: Quartalsgewinn steigt um 181 % auf 7,2 Millionen Euro – Kapitalmarktprognose nach oben angepasst

EQS-News: Multitude AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Multitude AG startet stark ins Jahr 2025: Quartalsgewinn steigt um 181 % auf 7,2 Millionen Euro – Kapitalmarktprognose nach oben angepasst (News mit Zusatzmaterial)



Wichtigste Kennzahlen:

Umsatz steigt um 4,1 % auf 66,8 Mio. EUR

Periodenergebnis wächst signifikant um 181 % auf 7,2 Mio. EUR

Ausbau der Beteiligung an Lea Bank AB stärkt Partnerschaftsstrategie

Gewinnziel erhöht auf von 24,0 – 26,0 Mio. EUR für 2025

Zug, 22. Mai 2025 – Die Multitude AG, ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755) („Multitude“, „das Unternehmen“ oder „die Gruppe“), veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal 2025. Diese demonstrieren eine starke finanzielle Entwicklung zu Jahresbeginn in allen drei Geschäftseinheiten: Consumer Banking (Ferratum), SME Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank).

Finanzkennzahlen (in Mio. EUR):

Verbesserte Portfolioqualität als Treiber der Profitabilitätssteigerung

Zu Jahresbeginn 2025 verzeichnete Multitude erneut eine starke finanzielle Entwicklung. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 % von 64,2 Mio. EUR auf 66,8 Mio. EUR. Die Forderungen gegenüber Kunden erhöhten sich von 649,9 Mio. EUR Ende 2024 auf 664,8 Mio. EUR zum Ende des ersten Quartals 2025. Gleichzeitig konnten die Wertminderungen auf Kundenforderungen um 21,5 % auf 22,2 Mio. EUR gesenkt werden. Diese Entwicklung unterstreicht den Erfolg der Risikominimierungsstrategie, konkret der Qualitätsverbesserung im Kreditportfolio. Infolgedessen stieg der Periodengewinn auf 7,2 Mio. EUR (Q1 2024: 2,6 Mio. EUR), was einem Anstieg von 180,6 % entspricht.

Fokus auf drei strategische Wachstumsfelder – Wholesale Banking wächst stark

Im ersten Quartal 2025 erhöhte Multitude ihre Beteiligung an der nunmehr schwedischen Lea Bank AB auf 24,49 % und wurde damit größte Anteilseignerin. Diese Transaktion unterstreicht die Wachstumsambitionen von Multitude sowie das Engagement, das Geschäftsmodell durch organisches Wachstum, Partnerschaften und M&A-Aktivitäten weiter auszubauen. Das neue Wholesale Banking-Segment, das Anfang 2024 den operativen Betrieb aufnahm, konnte seine Forderungen gegenüber Kunden und Schuldverschreibungen im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 100 % von 69,2 Mio. EUR auf 138,5 Mio. EUR steigern. Dieses Wachstum zeigt das erhebliche Marktpotenzial und die Fähigkeit von Multitude, diese Marktchancen zu nutzen. Die Zinserträge des Segments stiegen entsprechend um 68,9 % von 2,3 Mio. EUR (Q1 2024) auf 3,9 Mio. EUR (Q1 2025).

Stabile Bilanzqualität und effizientes Risikomanagement

Das starke Wachstum aller Geschäftsbereiche basiert auf einer weiterhin soliden Bilanzstruktur. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals um 11,3 % von 1.098,7 Mio. EUR auf 1.223,4 Mio. EUR. Ausschlaggebend war hierbei vor allem ein Anstieg der liquiden Mittel um 76,5 Mio. EUR auf 326,0 Mio. EUR, wodurch die Investitionsfähigkeit des Unternehmens gestärkt wurde, sowie ein Anstieg des Kredit- und Investmentportfolios. Das Eigenkapital der Gruppe stieg um 6,9 Mio. EUR bzw. 3,6 % auf 200,6 Mio. EUR (Ende 2024: 193,8 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote blieb mit 16,4 % stabil. Die Net-Equity-Ratio (gemäß den Anleihebedingungen der Multitude Capital Oyj vom 26. Juni 2024) stieg um 2,2 Prozentpunkte von 23,2 % auf 25,4 %. Wesentlicher Treiber war die Emission eines neuen Tier-2-Instruments im März 2025.

Multitude hebt Kapitalmarktprognose für 2025 auf 24–26 Mio. EUR Nettoergebnis an

Zum 1. Januar 2025 übernahm Antti Kumpulainen die Position des CEO der Multitude Group von Jorma Jokela. Zur weiteren Wachstumsstrategie äußert er sich wie folgt:



„Multitude verfügt auch in den kommenden Jahren über erhebliches Wachstumspotenzial. Der steigende regulatorische Druck auf Banken eröffnet zusätzliche Chancen für alternative Kapitalgeber wie uns. Gleichzeitig ist der Markt für Unternehmensfinanzierungen längst nicht ausgeschöpft. Ich sehe es als meine Aufgabe, Multitude dabei zu unterstützen, diese Chancen zu nutzen. Dabei liegt mein Fokus auf der Effizienzsteigerung, insbesondere durch Optimierung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses, um nachhaltige Profitabilität zu sichern. Die starke Performance im ersten Quartal 2025 zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich bin überzeugt, dass wir unser neues, erhöhtes Gewinnziel von 24 bis 26 Mio. EUR im Jahr 2025 erreichen werden.“



Über Multitude AG:

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke „Ferratum“), SME Banking (Marke „CapitalBox“) und Wholesale Banking (Marke „Multitude Bank“). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MULT“ gelistet. www.multitude.com

