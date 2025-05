EQS-News: ZEAL Network SE: Carola Gräfin von Schmettow folgt Peter Steiner als Aufsichtsratsvorsitzende, Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Sonderdividende

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

ZEAL Network SE: Carola Gräfin von Schmettow folgt Peter Steiner als Aufsichtsratsvorsitzende, Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Sonderdividende



ZEAL Network SE: Carola Gräfin von Schmettow folgt Peter Steiner als Aufsichtsratsvorsitzende, Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Sonderdividende

Carola Gräfin von Schmettow übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats der ZEAL Network SE von Peter Steiner

Alle Beschlussvorschläge wurden mit großer Mehrheit angenommen

Hauptversammlung beschließt Basisdividende von 1,30 Euro je Aktie sowie zusätzliche Sonderdividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie

Hamburg, 22. Mai 2025. Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE hat gestern im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung 2025 Carola Gräfin von Schmettow zu seiner neuen Vorsitzenden gewählt. Sie folgt auf Peter Steiner, der sich entschieden hatte, sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung nach zwölfjähriger Amtszeit niederzulegen. Die Präsenz der ordentlichen Hauptversammlung lag bei rund 71 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals.

Gräfin von Schmettow gehört dem Aufsichtsrat der Gesellschaft seit November 2024 an. Sie studierte Mathematik an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und begann nach dem Studium ihre Karriere bei der HSBC Deutschland, wo sie 29 Jahre tätig war, davon 17 Jahre im Vorstand und sechs davon als dessen Sprecherin.

Mit Beendigung der gestrigen Hauptversammlung schied Peter Steiner aus dem Aufsichtsrat der ZEAL Network SE aus. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Helmut Becker würdigte Steiners Verdienste um das Unternehmen: „Wir danken Peter Steiner für seine langjährige engagierte und verantwortungsvolle Tätigkeit als Mitglied und Vorsitzender unseres Aufsichtsrats. Er war in dieser Zeit nicht nur ein verlässlicher Wegbegleiter und wertvoller Impulsgeber für den Vorstand – er war ein strategischer Kompass, ein Integritätsanker und ein Mensch, der ZEAL mit Weitsicht und Leidenschaft begleitet hat. Unter seiner Führung hat der Aufsichtsrat entscheidende Entwicklungen wie die Rückkehr von ZEAL nach Deutschland und den strategischen Ausbau unseres Geschäfts begleitet. Im Namen von ZEAL danke ich Peter Steiner aufrichtig für seine wertvolle Arbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.“

Der selbstständige Wirtschaftsprüfer Peter Steiner gehörte seit Juni 2013 dem ZEAL-Aufsichtsrat an, zunächst als Vorsitzender des Prüfungsausschusses und seit 2017 als Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit Ausnahme des Jahres 2019, in dem er den Vorsitz des Aufsichtsrats der zuvor von ZEAL Network SE übernommenen LOTTO24 AG innehatte.

Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit angenommen, darunter die Ausschüttung einer Basisdividende von 1,30 Euro je Aktie sowie einer zusätzlichen Sonderdividende in Höhe von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024.

Eine Übersicht aller Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten ist online unter www.zealnetwork.de/hv verfügbar.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 feiert die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

