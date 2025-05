Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreiches Jahr für Baloise: Zwei starke Lösungen für eine sichere und zuverlässige berufliche Vorsorge



22.05.2025 / 07:00 CET/CEST





Basel, 22. Mai 2025. Die berufliche Vorsorge von Baloise blickt auf ein ausserordentlich erfolgreiches Jahr ihrer teilautonomen Lösung «Perspectiva» zurück – geprägt von einer starken Performance von über 9% und einem beeindruckenden Wachstum mit über 500 neuen Anschlüssen. In Zeiten geopolitischer Spannungen bietet Baloise mit ihrer Vollversicherungslösung zudem insbesondere für KMU höchste Sicherheit durch volle Garantien. Die abgelehnte BVG-Reform macht deutlich, dass die zweite Säule vor grossen Herausforderungen steht. Baloise bleibt engagiert, die Zukunft der beruflichen Vorsorge aktiv mitzugestalten, um ihren Kundinnen und Kunden auch künftig mit einem umfassenden Produktangebot Stabilität und Sicherheit zu bieten.

Baloise Perspectiva Sammelstiftung – eine Erfolgsgeschichte

Die teilautonome Lösung Perspectiva blickt auf ein äusserst erfolgreiches Jahr zurück. Mit einer starken Performance von über 9% glänzt Perspectiva mit einem sehr guten Wertzuwachs in den Jahren 2023 und 2024. Der erreichte Deckungsgrad von 105% zeigt eine deutliche Überdeckung, die uns in eine stabile Position versetzt. Eine Verzinsung der Altersguthaben von 2.0% unterstreicht unsere Fähigkeit, unseren Versicherten solide Bedingungen zu bieten.

In diesem Jahr konnte Baloise über 500 neue Anschlüsse in ihrer Stiftung verzeichnen; bereinigt um die Anzahl Abgänge stieg damit die Anzahl angeschlossener Firmen auf 5’186 (2023: 4’903). Dies widerspiegelt die gesunde Wachstumsambition. Die Bestandskundschaft der Stiftung bleibt jung, was sich am niedrigen Altersdurchschnitt von 41 Jahren und dem tiefen Altersrentneranteil von 3.5% zeigt. Diese Dynamik erlaubt uns, positiv in die Zukunft zu blicken und weiterhin eine starke, teilautonome Lösung anzubieten. Mit aktuell rund 22’750 versicherten Personen sowie einem Anlagevolumen von über CHF 1.9 Mrd., ist Perspectiva hervorragend aufgestellt, um ihren Erfolgskurs fortzusetzen.



Die Vollversicherung als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten

In der gegenwärtigen, von geopolitischen Spannungen geprägten Zeit, bleibt das Bedürfnis nach Sicherheit ungebrochen. Für Kundinnen und Kunden mit diesem Erfordernis bietet unsere Vollversicherung die ideale Lösung. Besonders für KMU bedeutet dies eine volle Garantie und damit höchste Sicherheit. Baloise hat die überobligatorischen Altersguthaben mit 1.5% verzinst; der Überschussfonds wurde mit CHF 85 Mio. geäufnet. Diese nachhaltige und solide Verzinsung stellt sicher, dass sich unsere Kundinnen und Kunden auf eine stabile finanzielle Zukunft verlassen können.



Gute Ergebnisse trotz herausforderndem Umfeld

Baloise erzielt in der beruflichen Vorsorge ein sehr gutes Ergebnis mit einem Gewinn von CHF 51 Mio., was einer Steigerung von 10% gegenüber dem Vorjahr (CHF 46 Mio.) entspricht. Die Ausschüttungsquote im Geschäft, das der Mindestquote unterliegt, beträgt 92.2%. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds, gekennzeichnet durch die volatile Entwicklung der internationalen Finanzmärkte, geopolitische Spannungen und geldpolitische Massnahmen der Zentralbanken, wurde ein solider Nettokapitalertrag in der Höhe von CHF 286 Mio. in der Betriebsrechnung erzielt.



Politische Knacknuss Altersvorsorge bleibt bestehen

Mit der gescheiterten Reform wurde die Chance verpasst, die berufliche Vorsorge nachhaltig zu stärken und an die heutigen demografischen sowie gesellschaftlichen Realitäten anzupassen. Mit dem zu hohen gesetzlichen Rentenumwandlungssatz geht die systemfremde Umverteilung von Pensionskassengeldern der Erwerbstätigen für die Finanzierung der Rentenbezüger weiter. Die bevorstehenden Pensionierungen der Babyboomer-Generation werden diese Belastung noch verstärken. Baloise steht weiterhin klar zum bewährten Vorsorgesystem, welches auf allen drei Säulen basiert, also inklusive einer starken 2. Säule. Mit der Entwicklung von innovativen und nachhaltigen Lösungen wird Baloise auch weiterhin ihren Beitrag leisten, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen an eine stabile Altersvorsorge gerecht zu werden. «Baloise ist entschlossen, eine entscheidende Rolle in der beruflichen Vorsorge zu spielen und unseren Kundinnen und Kunden die bestmöglichen Lösungen zu bieten, die Stabilität und Sicherheit garantieren», so Marc Altermatt, Leiter Produktmanagement Kollektivleben bei Baloise.

