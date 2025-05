GNW-News: Unternehmen verbessern ihre Cyber-Resilienz in der Public Cloud mit Rubrik und Rackspace Technology

^SAN ANTONIO, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubrik (NYSE: RBRK), ein führendes

Unternehmen im Bereich Cyber-Resilienz, und Rackspace Technology (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, haben den Rackspace Cyber Recovery Service angekündigt. Dieser neue Managed Service richtet sich an Kunden, die in Public Clouds tätig sind. Durch die Kombination der orchestrierten Datensicherungs- und Cyber-Recovery-Lösungen von Rubrik mit den DevOps-Prinzipien und Managed Services von Rackspace können Unternehmen die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen vereinfachen und beschleunigen. Automatisierte Workflows liefern saubere Daten und sorgen für reibungslose Workloads. Möglich wird dies durch unveränderliche Backups, eine Zero-Trust- Architektur und Infrastructure as Code. Mit dem Rackspace Cyber Recovery Service können kritische geschäftliche Workloads, die in Public Clouds ausgeführt werden, innerhalb weniger Stunden wiederhergestellt werden. Dadurch stärken Unternehmen ihre Cyber-Resilienz erheblich. [Anmerkung der Redaktion: Am 30. April 2025 gaben Rubrik und Rackspace eine Zusammenarbeit bekannt, um eine vollständig verwaltete, isolierte Wiederherstellungslösung anzubieten. Damit definieren Unternehmen Cyber- Resilienz mit Rackspace und Rubrik völlig neu.] (https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/25/enterprises-to- redefine-cyber-resilience-with-rackspace-and-rubrik) Warum ist dies von Bedeutung? Unternehmen, die wichtige Workloads in Public Clouds ausführen, sehen sich bei der Reaktion auf Cyberangriffe mit wachsenden Herausforderungen konfrontiert. Dazu zählen eingeschränkte Transparenz, inkonsistente Backup-Richtlinien, langsame Wiederherstellungszeiten und mangelnde Automatisierung für die Wiederherstellung in großem Umfang. Gleichzeitig sehen sich IT-Führungskräfte mit immer komplexeren und verteilteren Cloud-Umgebungen konfrontiert. Dies macht es schwierig, Konsistenz zu gewährleisten, Transparenz sicherzustellen und eine zuverlässige Wiederherstellung durchzuführen. Kürzlich berichtete Rubrik Zero Labs, dass 90 % der weltweit befragten IT- und Sicherheitsverantwortlichen im letzten Jahr Cyberangriffe gemeldet haben. Im Falle größerer Störungen, beispielsweise durch Ransomware-Angriffe, haben viele Unternehmen aufgrund fragmentierter Tools, manueller Prozesse, unzuverlässiger Daten und unzureichender Automatisierung Schwierigkeiten, kritische Workloads schnell wiederherzustellen. ?In einer zunehmend von Cloud-Technologien geprägten Welt können sich Unternehmen nicht mehr auf herkömmliche Wiederherstellungsmethoden verlassen", erklärte DK Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. ?Um die Wiederherstellbarkeit in der Public Cloud sicherzustellen, müssen sie einen neuen Ansatz verfolgen, der Cloud-native Tools, moderne DevOps-Methoden und bewährtes Fachwissen nutzt. Durch unsere Partnerschaft mit Rubrik setzt der Rackspace Cyber Recovery Service einen neuen Standard für die Cyber-Resilienz von Public-Cloud-Workloads." Der Rackspace Cyber Recovery Service erweitert die schnelle und zuverlässige Cyber-Resilienz auf die Public Cloud Der Rackspace Cyber Recovery Service wendet die Prinzipien von Infrastructure as Code und Platform Engineering auf die Cyber-Wiederherstellung an. Dadurch ist die Wiederherstellung kritischer Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen möglich. Die Reise beginnt mit einer professionellen Transformation: Experten von Rackspace modernisieren die Wiederherstellungsarchitekturen und legen ausfallsichere Workflows fest, die auf die jeweilige Umgebung zugeschnitten sind. Anschließend werden diese Funktionen in einen vollständig verwalteten ?Day-2"-Service überführt, der eine kontinuierliche Validierung, Optimierung und Betriebsbereitschaft gewährleistet. Durch die orchestrierte Wiederherstellung gemäß Recovery as Code bietet die Lösung schnelle, wiederholbare und überprüfbare Workflows, die auf moderne DevOps-Praktiken abgestimmt sind. In Kombination mit der unveränderlichen Architektur sowie der KI-gestützten Erkennung und Eindämmung von Bedrohungen von Rubrik wird eine saubere Datenwiederherstellung in sicheren Landing Zones mit minimalen Betriebsunterbrechungen gewährleistet. ?Angesichts der zunehmenden Komplexität multipler Cloud-Umgebungen ist proaktive Cyber-Resilienz keine Luxuslösung, sondern eine Notwendigkeit. Gemeinsam bieten Rackspace und Rubrik einen differenzierten, entwicklungsorientierten Ansatz für Cyber-Resilienz", so Ghazal Asif, Vice President of Global Channels and Alliances bei Rubrik. ?Unsere Unternehmen sind speziell auf komplexe, verteilte Cloud-Umgebungen ausgerichtet und stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Unternehmen vor der steigenden Flut von Ransomware-Angriffen im Bereich Cloud- und SaaS-Plattformen zu schützen." Der Rackspace Cyber Recovery Service bietet Unternehmen, die Workloads in der öffentlichen Cloud ausführen, folgende Vorteile: * Proaktiver Schutz: Kontinuierliche Erkennung von Anomalien und Überwachung von Bedrohungen, um potenzielle Probleme zu identifizieren und zu beheben, bevor sie sich auf Backups oder Wiederherstellungsfunktionen auswirken * Kompetentes Management: Optimale Konfiguration von Backups, Richtlinien und Lebenszyklusmanagement * Cloud-Management: Infrastrukturmanagement-Services, die eine effiziente Verwaltung Ihrer Anwendungen in der Cloud gewährleisten und gleichzeitig die Infrastruktur- und Datenwiederherstellungsverfahren für den Fall von Störungen oder Katastrophen testen * Verbesserte Compliance: Unterstützung von Datenaufbewahrungsrichtlinien und gesetzlichen Anforderungen durch konsistentes Management und detaillierte Berichterstellung * Beratung und professionelle Services: Strategische Beratung und Implementierung von Cyber-Recovery-Lösungen von Rubrik - einschließlich RTO/RPO-Planung, regulatorischer Anpassung und Bereitstellung automatisierter Infrastructure-as-Code-Workflows in sicheren Landing Zones Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AuDt- 7j_KFIld5v831pML4wuzLy9NDc765xqSspXQmjwDkTu6xtqo0TCD4HeSmDsFDX7Ch90d6hIn9I6iK- fUFJYjGvZHMJxGjPaRNmEOTA=) ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Über Rubrik Rubrik (NYSE: RBRK) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Daten der Welt zu

sichern. Mit Zero Trust Data Security(TM) unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre

Geschäftsabläufe widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe, böswillige Insider und Betriebsstörungen zu machen. Die Rubrik Security Cloud, die auf maschinellem Lernen basiert, schützt Daten in Unternehmen, Clouds und SaaS-Anwendungen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Datenintegrität zu wahren, Datenverfügbarkeit auch unter widrigen Umständen zu gewährleisten, Datenrisiken und -bedrohungen kontinuierlich zu überwachen und bei Angriffen auf die Infrastruktur den Geschäftsbetrieb mithilfe ihrer Daten wiederherzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubrik.com (https://www.rubrik.com/) und folgen Sie @rubrikInc auf X (ehemals Twitter) und Rubrik auf LinkedIn. HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche und implizite ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zu Identity Resilience und den damit verbundenen Vorteilen für unsere Kunden. Diese Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Unsicherheiten und Risiken, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich und nachteilig von den in den Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" und an anderer Stelle in unseren jüngsten bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr, beschrieben sind. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den uns zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen und/oder den damaligen Einschätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum ihrer Veröffentlichung widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Alle in diesem Dokument erwähnten, noch nicht veröffentlichten Dienste oder Features sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht allgemein verfügbar sein, wie wir nach eigenem Ermessen entscheiden können. Alle derartigen referenzierten Dienste oder Funktionen stellen keine Lieferversprechen, Verpflichtungen oder Verpflichtungen von Rubrik, Inc. dar und können nicht in einen Vertrag aufgenommen werden. Kunden sollten ihre Kaufentscheidungen auf der Grundlage der derzeit allgemein verfügbaren Dienstleistungen und Funktionen treffen. Medienkontakt Matt Conroy Stanton Public Relations & Marketing rackspace@stantonprm.com (mailto:rackspace@stantonprm.com) (646) 502-3563 Meghan Fintland Head of Global PR bei Rubrik meghan.fintland@rubrik.com (mailto:meghan.fintland@rubrik.com) (925) 785-9192 °