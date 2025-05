GNW-News: ZA Miner startet kostenlose Krypto-Cloud-Mining-Plattform zur Demokratisierung des Verdienens von Bitcoin und Dogecoin im Jahr 2025

^Wo Innovation auf Finanzen trifft: ZA Fundings LTD. MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Marktführer im Bereich umweltfreundliches Cloud Mining, hat seine kostenlose Cloud-Mining-Plattform eingeführt, mit der Enthusiasten von Bitcoin, Dogecoin und Litecoin (https://www.zaminer.com/) ohne teure Hardware oder Vorabinvestitionen passives Einkommen erzielen können. Da das weltweite Interesse an dezentraler Finanzierung weiter zunimmt, beseitigt ZA Miner traditionelle Einstiegshürden und bietet sowohl Anfängern als auch Krypto-Investoren eine nahtlose und nachhaltige Möglichkeit, Kryptowährungen aus der Ferne zu schürfen. Kostenloses Mining, reale Einnahmen Neue Nutzer erhalten unmittelbar nach der Registrierung einen kostenlosen Mining-Vertrag im Wert von 100 USD, mit dem sie ab dem ersten Tag ohne Kapitalaufwand Geld verdienen können. Dieses Angebot steht im Einklang mit der Mission von ZA Miner, das Mining von Kryptowährungen zugänglich, sicher und inklusiv zu gestalten. Mining leicht gemacht Die Plattform von ZA Miner erfordert keine Downloads. Sobald Benutzer ein Konto erstellt haben, beginnt der Mining-Prozess automatisch mithilfe von Hochleistungs-Rigs in energieeffizienten Rechenzentren in Island und Kasachstan, Regionen, die für niedrige Stromkosten und Zugang zu erneuerbaren Energien bekannt sind. Benutzer können ihre Einnahmen in Echtzeit überwachen und auf Premium-Tarife upgraden, um ihre Rentabilität zu steigern. Die Mining-Auszahlungen werden täglich verteilt und in Cold Wallets gespeichert, die durch SSL-Verschlüsselung und DDoS-Schutz gesichert sind. Die wichtigsten Merkmale der Cloud-Mining-Plattform von ZA Miner * 100 USD Gratis-Mining-Bonus - beginnen Sie sofort mit dem Mining. * Keine Hardware oder Einrichtung erforderlich - zu 100 % cloudbasiert. * Minen Sie BTC, DOGE, LTC - führende Krypto-Optionen. * Tägliche Auszahlungen - regelmäßiges passives Einkommen. * Umweltfreundliches Mining - nutzt Sonnen- und Windenergie. * Weltweiter Zugang - in über 100 Ländern verfügbar. * Partnerprogramm - bis zu 7 % Provision. * Im Vereinigten Königreich reguliert - Wir arbeiten gemäß den geltenden Compliance-Rahmenbedingungen. Weltweiter Zugang zu Kryptowährungen Durch die Beseitigung finanzieller und technischer Hürden unterstützt ZA Miner Menschen weltweit bei der Teilnahme an der Kryptoökonomie und bietet eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen, kostspieligen Mining-Modellen. Da digitale Währungen immer mehr zum Mainstream werden, ist ZA Miner bestrebt, den Zugang zu Finanzdienstleistungen durch seine intuitive Plattform und globale Initiativen zu erweitern. Erste Schritte Das Mining mit ZA Miner ist einfach: * Konto registrieren - dauert weniger als eine Minute. * 100 USD Vertrag beanspruchen - beginnen Sie sofort mit dem Mining, ohne Vorabkosten. * Jederzeit aktualisierbar - wählen Sie kostenpflichtige Tarife, um Ihre Mining-Erträge zu steigern. Beginnen Sie mit 100 USD und erzielen Sie mit ZA Miner zusätzliche Einnahmen. Um einen kostenlosen Cloud-Mining-Vertrag im Wert von 100 USD zu erhalten, besuchen Sie bitte www.zaminer.com (http://www.zaminer.com). Folgen Sie ZA Miner auf Twitter: @zamining (mailto:@zamining) und YouTube: youtube.com/@Zaminers (mailto:youtube.com/@Zaminers). Über ZA Miner ZA Miner ist ein Cloud-Mining-Dienstleister mit Sitz im Vereinigten Königreich, der sichere, benutzerfreundliche und umweltbewusste Lösungen für das Mining von Kryptowährungen anbietet. Mit dem Ziel, das Mining digitaler Vermögenswerte weltweit zugänglich zu machen, vereint ZA Miner die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, erneuerbare Energien und finanzielle Inklusion, um die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft anzuführen. Medienkontakt: Anisah Fatema Sheikh ZA FUNDINGS LTD info@zaminer.com (mailto:info@zaminer.com) https://www.zaminer.com (https://www.zaminer.com/) Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/719abd74-ebac-4dad-9cee- c3aa89b03ecf (https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/719abd74-ebac-4dad-9cee- c3aa89b03ecf)https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e093320-e642- 44b3-ae72-522049cbc681 °