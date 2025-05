Monster Beverage - Neues Allzeithoch …

… und eine ganz besondere Chartkonstellation machen den Kursverlauf der Monster Beverage-Aktie derzeit zu einem vielversprechenden Investment. Zunächst einmal befindet sich der Titel in einem übergeordneten Haussetrend. Gleichzeitig gelang der Spurt über die letzten Hochpunkte bei 60,47/61,23 USD. Dieser Vorstoß in „uncharted territory“ hat gleich mehrere Implikationen. Zum einen sorgt ein neues Rekordlevel (63,48 USD) für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Zum anderen wurde damit die Schiebezone der letzten drei Jahre nach oben aufgelöst (siehe Chart). Doch das ist nicht das einzige Chartmuster, denn zuvor wurde bereits ein Doppelboden vervollständigt. Rein rechnerisch hält die zuletzt angeführte Formation ein Kursziel im Bereich von 68 USD bereit. Aus der großen Tradingrange ergibt sich sogar ein Anschlusspotenzial von rund 17 USD, was im Umkehrschluss zu einem Kursziel im Bereich von 77 USD führt. Rückenwind kommt von der Relativen Stärke nach Levy, welche mit 1,15 deutlich über dem Schwellenwert von 1 notiert. Um den doppelten Ausbruch nicht zu gefährden, gilt es zukünftig, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 60 USD zurückzufallen.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: LSEG, tradesignal²

