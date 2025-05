Vonovia-Chef zum Abschied an die Aktionäre: "Wieder Zeit für Wachstum"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der scheidende Vonovia-Chef Rolf Buch sieht den größten deutschen Immobilienkonzern nach dem Ende der Branchenkrise wieder auf Expansionskurs.

"Jetzt ist wieder Zeit für Wachstum", sagte Buch in seinem vorab im Internet veröffentlichten Redetext für die virtuelle Hauptversammlung in der kommenden Woche. "Nach unserem Turnaround können wir die Vorteile unserer Plattform und die Vorteile durch die Integration der Deutsche Wohnen nun erstmals voll nutzen", fügte er hinzu. Vonovia wolle Dienstleistungen rund ums Wohnen, Projektentwicklungen und den Einzelverkauf von Wohnungen vorantreiben. Vonovia müsse auch wieder mehr, schneller und günstiger bauen. "Das Potenzial auf unseren Grundstücken gibt fast 70.000 neue Wohneinheiten her", sagte Buch. Vonovia wolle zudem mehr investieren und neue Geschäftsfelder entwickeln.

Seine Prognosen für das laufende Jahr und seine Mittelfrist-Ziele bekräftigte Buch. Er hatte Anfang Mai verkündet, den von ihm geprägten Branchenprimus zum Jahresende verlassen zu wollen. Nachfolger des seit 2013 amtierenden Buch wird der ehemalige SAP-Manager und Vodafone-Finanzchef Luka Mucic. Der ehemalige Bertelsmann-Manager Buch war 2013 an die Spitze der heutigen Vonovia - der ehemaligen Deutsche Annington - gerückt und hatte den Konzern an die Börse geführt. Bis zur Übergabe des Staffelstabs werde er "Vonovia mit voller Energie" führen, versicherte Buch: "Ich werde meinem Nachfolger ein ordentlich bestelltes Haus besenrein übergeben."

