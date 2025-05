Dax kann Gewinne nicht halten - US-Sorgen belasten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax hat am Freitag seine anfänglichen Gewinne nicht halten können.

Der deutsche Leitindex notierte gegen Mittag knapp im Plus bei 24.047 Punkten. Zuvor hatte er nach überraschend starken Daten zum deutschen Wirtschaftswachstum um bis zu 0,6 Prozent auf 24.149 Zähler zugelegt und seine jüngste Bestmarke von 24.152,24 ins Visier genommen. Der EuroStoxx50 gab indes leicht nach und lag bei 5414 Zählern.

Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, verwies auf das Ausbleiben positiver Vorlagen von der Wall Street. "Die USA bleiben der Taktgeber an den Börsen", sagte der Experte. Derzeit sei es vor allem das Steuerpaket der Trump-Regierung, das über das Auf und Ab an den Börsen entscheide. "Nach der Zustimmung des Repräsentantenhauses dürfte die Zustimmung des Senats nur noch Formsache sein. Die große Frage lautet jetzt, wie stark und wie schnell dieses Paket die Verschuldung der USA zusätzlich ansteigen lassen wird", warnte der Experte.

GOLDPREIS IM AUFWIND - DOLLAR FÄLLT WEITER

Die Sorgen über den US-Haushalt beflügelten den Goldpreis. Das gelbe Metall verteuerte sich um gut ein Prozent auf 3330 Dollar je Feinunze. Damit lag der Preis vier Prozent über dem Vorwochenschluss. Laut UBS-Analyst Giovanni Staunovo befürchten Anleger, dass Steuersenkungen die US-Haushaltslage weiter verschlechtern und dadurch die US-Devise schwächen könnten. Dies veranlasse einige Investoren dazu, vom Dollar in Gold umzuschichten. Der Dollar-Index ist in dieser Woche um fast zwei Prozent abgerutscht. Auch der jüngste Anstieg der Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen über die Marke von fünf Prozent deute auf eine wachsende Skepsis gegenüber der US-Fiskalpolitik hin. "In einem solchen Umfeld profitiert natürlich ein Vermögenswert, der als sicherer Hafen gilt", fasste der Experte zusammen.

Auf die Stimmung drückte auch das Ausbleiben neuer Entwicklungen im globalen Handelskrieg. Dabei mache die unbeständige US-Handelspolitik die Marktlage so unberechenbar wie zuletzt in der Corona-Krise, sagte John Roe vom britischen Vermögensverwalter L&G. "Wir entwerfen all diese Szenarien, und eine Woche später kann man sie genauso gut in den Papierkorb werfen", resümierte Anthony Willis von Columbia Threadneedle Investments.

BAYER AN DAX-SPITZE

Bei den Einzelwerten gingen die Aktien des Münchner Softwaredienstleisters Innoscripta bei ihrem Börsendebüt in die Knie. Der erste Kurs im Freiverkehrssegment "Scale" der Frankfurter Börse lag mit 120 Euro noch auf dem Niveau des Ausgabepreises, danach ging es aber um mehr als neun Prozent auf 108,76 Euro abwärts. Das Unternehmen, das sich auf Software zur Steuerung und Dokumentation von Forschungs- und Entwicklungsprojekten spezialisiert hat, hatte mit dem Börsengang 218 Millionen Euro eingenommen, die komplett an die Firmengründer, Eigentümer und Vorstände Michael Hohenester und Alexander Meyer gehen. Zum Ausgabepreis wurde Innoscripta mit 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Im Fokus bei anderen Unternehmen stand unter anderem Bayer mit einem Kursplus von fast drei Prozent. Der Pharmakonzern hatte eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) erhalten, die Behandlungsintervalle bei seinem Augenmedikament Eylea zu verlängern. Dies verschafft Bayer einen Vorteil im Wettbewerb mit dem Präparat Vabysmo des Schweizer Konkurrenten Roche.

Nach oben ging es auch für PVA Tepla. Die Titel des Anlagenbauers kletterten nach einer Hochstufung um mehr als zwölf Prozent auf 18,00 Euro. Die Experten der Deutschen Bank hatten sie auf "Buy" nach zuvor "Hold" gesetzt. Das Kursziel wurde auf 26,00 von 14,50 Euro angehoben.

