Sorgen wegen US-Schulden belasten Asien-Börsen - Nikkei steigt

Frankfurt/Tokio (Reuters) - Der jüngste Etappensieg für das umstrittene US-Steuerpaket hat die Börsen in China und Südkorea am Freitag ins Minus gedrückt.

Die Börse Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen verloren jeweils fast ein Prozent auf 3354 und 3889 Punkte. Der südkoreanische Kospi-Index notierte knapp im Minus bei 2592 Zählern.

Die Steuersenkungspläne von US-Präsident Donald Trump haben im Kongress eine wichtige Hürde genommen: Die Republikaner stimmten mit ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus für das Vorhaben. Dabei dürfte die noch anstehende Zustimmung des Senats nur Formsache sein, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die große Frage lautet jetzt, wie stark und wie schnell dieses Paket die Verschuldung der USA zusätzlich ansteigen lassen wird."

An der Börse in Tokio ging es hingegen nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix rückten um jeweils rund ein halbes Prozent vor. "Der Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen hat eine Pause eingelegt, was den Appetit auf japanische Aktien gesteigert hat", sagte Shuutarou Yasuda, Analyst bei Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Für Rückenwind sorge auch der schwächere Yen. Damit der Nikkei in der kommenden Woche und darüber hinaus weiter steigen könne, brauche er jedoch neue Impulse.

Asiatische Aktienindizes am Kurse um 08:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 37.182,81 +0,5%

Topix 2.737,24 +0,7%

Shanghai 3.354,41 -0,8%

CSI300 3.888,53 -0,7%

Hang Seng 23.645,83 +0,4%

Kospi 2.592,09 -0,1%

----------

Währungen Kurse um 08:00

Uhr

Euro/Dollar 1,1322

Pfund/Dollar 1,3455

Dollar/Yen 143,45

Dollar/Franken 0,8259

Dollar/Yuan 7,2001

Dollar/Won 1.375,30

