Trading-Chance Albemarle: Turnaround-Chance!

Heute haben wir einen gefallenen Börsenstar und zugleich einen Dividenden-Aristokraten als Trading-Chance für mutige Anleger. Die Rede ist vom weltgrößten Lithium-Produzent Albemarle, der aufgrund der massiv gefallenen Lithiumpreise einbrechende Gewinne und Margen verzeichnen muss. Spekulativ ergibt sich nun an einer horizontalen Unterstützung eine antizyklische Kaufchance.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Albemarle?

Das Unternehmen ist in den Bereichen Lithium, Bromine und Katalysatoren tätig. So fördert das Unternehmen Lithium und verarbeitet es weiter. Damit bewegt man sich in einem der wichtigsten Felder der heutigen Zeit, da Lithium vor allem in Batterien für Elektrofahrzeuge und tragbare elektronische Geräte verwendet wird. Die Nachfrage nach Lithium steigt mit dem zunehmenden Interesse an erneuerbaren Energien und der Elektromobilität. Das Segment Bromine befasst sich mit der Herstellung von Brom und brombasierten Produkten. Diese Chemikalien finden Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie Flammenhemmern, Bohrflüssigkeiten für die Öl- und Gasindustrie sowie bei der Herstellung von Agrarchemikalien. Zudem produziert Albemarle Katalysatormaterialien für die Raffinerie- und Petrochemieindustrie. Diese Katalysatoren werden verwendet, um die Effizienz chemischer Reaktionen zu steigern und tragen dazu bei, Emissionen zu reduzieren.

Erstmals wieder Verluste

Der enorme Kursrückgang dieses Dividenden-Aristokraten ist wenig überraschend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Hier rutschte das Unternehmen in den negativen Bereich und schrieb erstmals wieder Verluste. Die Margen brachen brutal ein. Die stark gefallenen Lithiumpreise belasten den weltgrößten Lithium-Produzenten enorm. Das Unternehmen hat angesichts der dramatischen Entwicklung die Notbremse gezogen und hat Einsparungen in Höhe von zirka 300-400 Millionen Dollar vorgesehen. Zudem hat man einen Investitionsstopp beschlossen und die Kapitalausgaben auf 800-900 Millionen gesenkt. Für die nahe Zukunft plant man, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Bis 2027 soll der Gewinn je Aktie auf 4,20 Dollar ansteigen. Gelingt dies, müsste eine völlige Neubewertung der Aktie erfolgen, die vom jetzigen Niveau eine Vervielfachung rechtfertigt.

Wenn die Hürde genommen wird, dann…

Solch einen Kurseinbruch bei einem Dividenden-Aristokrat sieht man fast nie. Inzwischen ist der Aktienkurs an der langfristigen Horizontal-Unterstützung angelangt, die sich bei etwa 50 US-Dollar befindet. Der steile Abwärtstrend, der Ende 2022 gestartet war, wurde verlassen. Die Abwärtsdynamik hat etwas nachgelassen, was zarte Hoffnungsschimmer mit sich bringt. Hält die Unterstützung, so kann eine erste Reaktion den Kurs wieder in Richtung 100 Dollar anschieben.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Man braucht Mut und gute Nerven, wenn man hier auf einen Turnaround setzt. Doch erfahrungsgemäß sind die überlebenden Unternehmen solcher Preiskrisen dann die großen Gewinner, weil es kleinere Wettbewerber dahin gerafft hat. Hierauf zielt auch unsere Spekulation ab. Meist sind es die Marktführer, die aufgrund ihrer Größe und Marktstellung überleben und Marktanteile anderer Unternehmen hinzu gewinnen, weil diese es eben nicht schaffen. Albemarle ist also eine hochspekulative, aber deshalb auch sehr attraktive Turnaround-Chance.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Albemarle

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 40,36 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 57,61 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,27. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5C5F.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100 USD

Unterstützungen: 50 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Albemarle

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.