Wasserstoff-Großtankstelle in Düsseldorf eröffnet - Größte in Europa

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wasserstoff-Tankstellenbetreiber H2 Mobility hat in Düsseldorf eine weitere Station in Betrieb genommen. Sie soll Busse, Lastwagen, Müllfahrzeuge und Autos mit klimaneutral hergestelltem Wasserstoff versorgen.

Mit einer Tageskapazität von bis zu fünf Tonnen handele sich um die leistungsstärkste Wasserstofftankstelle Europas, teilte H2 Mobility mit. Bis zu drei Fahrzeuge könnten dort rund um die Uhr gleichzeitig tanken. Das Bundesverkehrsministerium förderte den Bau der Station mit 3,1 Millionen Euro.

Ministerin hebt große Reichweiten von Wasserstoff-Lkw hervor

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht in dem Projekt einen wichtigen Baustein zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors. "Gerade dort, wo batterieelektrische Antriebe an ihre Grenzen kommen, hilft Wasserstoff, die Emissionen zu senken", sagte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) laut der Mitteilung. Mit kurzen Betankungszeiten und großen Reichweiten spielten mit Wasserstoff betriebene Fahrzeuge besonders im Bus- und Schwerlastverkehr ihre Stärken aus.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Christian Hirte, nannte die Eröffnung der Tankstelle ein starkes Signal für den Hochlauf der Wasserstoffmobilität in Deutschland. Das Projekt stehe dafür, die Klimaziele mit Innovation, Infrastruktur und Zusammenarbeit zu erreichen.

Linienbus tankt 35 Liter Wasserstoff

Wasserstoff-Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge, deren Strom von einer Brennstoffzelle aus Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt wird. Als Abfallprodukt fällt Wasser an. Das Düsseldorfer Nahverkehrsunternehmen Rheinbahn hat bereits 20 Wasserstoff-Linienbusse in seiner Flotte. Ein Bus kann etwa 35 Kilogramm Wasserstoff tanken. Das reiche für mindestens 310 Kilometer, hieß es. Eine Betankung dauert etwa 15 Minuten.

Für die Belieferung der Tankstelle mit Wasserstoff soll ab 2026 ein neuer Elektrolyseur der Stadtwerke sorgen. Er läuft mit Strom aus der Müllverbrennungsanlage der Stadtwerke. Der Bau des Elektrolyseurs wird vom Bundesverkehrsministerium mit 1,2 Millionen Euro gefördert.

In Deutschland fuhren Anfang 2025 151 Busse mit Wasserstoff

In Deutschland gibt es derzeit nach Angaben der bundeseigenen Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) 69 Wasserstofftankstellen. H2 Mobility betreibt davon 59. In Deutschland hatten laut NOW Anfang Januar 281 Nutzfahrzeuge, 151 Busse und 1.858 Autos einen Wasserstoffantrieb. Davon entfielen auf Nordrhein-Westfalen 448 Autos, 101 Busse und 56 Nutzfahrzeuge.

Das Unternehmen baut seit 2022 sein Netz um und fokussiert sich auf die Betankung von Lastwagen und Bussen. Im ersten Quartal 2025 wurden im Zuge dessen bundesweit elf kleinere Tankstellen geschlossen, etwa in Siegen (Nordrhein-Westfalen), Flensburg (Schleswig-Holstein) oder Neuruppin (Brandenburg). Weitere elf kleinere Stationen will die Firma im zweiten Quartal schließen.

H2 Mobility gehört unter anderem einer Fondsgesellschaft, den Gase-Händlern Linde und Air Liquide , den Mineralölkonzernen OMV und Shell , den Fahrzeugherstellern Daimler Truck und Hyundai sowie dem Tankstellenbetreiber Totalenergies ./tob/DP/men