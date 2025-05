Alkohol am Vatertag - Rekord bei Straßenverkehrsunfällen in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Am Vatertag gibt es in Deutschland die meisten Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol.

2024 kam es an Christi Himmelfahrt deshalb deutschlandweit zu 287 Straßenverkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. "Damit gab es am Vatertag so viele Unfälle unter Alkoholeinfluss wie an keinem anderen Tag des Jahres." Zum Vergleich: Im Durchschnitt kam es auf deutschen Straßen 2024 pro Tag zu rund 95 Unfällen, bei denen Alkohol bei mindestens einer oder einem der Beteiligten nachgewiesen wurde. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 34.700 Unfälle mit Alkoholeinfluss. Der Vatertag fällt dieses Jahr auf den 29. Mai.

Bei 204 der 287 Alkoholunfälle am Vatertag kamen Menschen zu Schaden – ebenfalls ein Jahreshöchstwert. Dabei wurden 58 Menschen schwer verletzt, eine Person kam ums Leben. Im Vergleich zum Vatertag 2023 - 340 Unfälle mit Alkoholeinfluss - ging die Zahl der Alkoholunfälle allerdings zurück, nach 319 Vorfällen 2022. "Am Vatertag ereignen sich seit vielen Jahren die meisten Alkoholunfälle im Jahr", erklärte das Statistikamt. Weitere Tage mit einer regelmäßig überdurchschnittlichen Zahl an Unfällen mit Alkoholeinfluss sind demnach Neujahr sowie der Tag der Arbeit am 1. Mai.

