DAX® - Wieder bei 24.000 Punkten

Erwartungsgemäß vollzog der DAX® zu Wochenbeginn die positive Rolle rückwärts der Gewinnmitnahmen vom vergangenen Freitag. Den zweiten Handelstag in Folge kam es dabei zu einer Abweichung von mehr als 1,5 % vom Vortagesschlusskurs. Dennoch starteten die deutschen Standardwerte bereits deutlich fester in die neue Handelswoche, um danach in einer engen Hoch-Tief-Spanne von lediglich 120 Punkten zu verharren und einen absoluten Mini-„doji“ auszuprägen. Letztlich lassen sich die beschriebenen Verhaltensmuster bestens durch den gestrigen US-Feiertag und die dadurch geringeren Börsenumsätze erklären. Auf der Unterseite gilt es weiterhin, ein nachhaltiges Rebreak der alten Ausbruchsmarken bei 23.476 Punkten zu verhindern. Schließlich würde eine negative Weichenstellung die beiden zuletzt immer wieder diskutierten „V-Formationen“ einem besonderen Risiko aussetzen. Auf der Oberseite sind indes die jüngsten beiden Verlaufshochs – gleichbedeutend mit den bisherigen Rekordständen – bei 24.149/24.152 Punkten zu nennen. Gelingt der Sprung über diese Hürden, entsteht nochmals ein prozyklisches Einstiegssignal.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

