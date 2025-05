Börse Frankfurt-News: Fonds: "Aufträge fast ausnahmslos auf der Verkaufsseite"

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Auch im Fondshandel an der Börse Frankfurt machen sich die durch wechselnde Zollankündigungen verursachten Stimmungsschwankungen bemerkbar. Bei den in den ersten Monaten des Jahres sehr rege gehandelten Aktienfonds überwiegen die Abgaben.

28. Mai 2025. Nach der imposanten Rallye der vergangenen Monate und der schnellen Erholung nach dem "Zoll-Crash" im April neigen viele Anleger und Anlegerinnen mittlerweile zu schnelleren Gewinnmitnahmen, wenn es an den Aktienmärkten etwas unruhiger wird. "In der durch den Zollstreit verursachten Abwärtsbewegung am vergangenen Freitag hatten wir extrem hohe Umsätze und viele Orders, fast ausnahmslos auf der Verkaufsseite", berichtet Matthias Präger von der Baader Bank.

Aktienfonds werden häufiger verkauft

Abgaben beobachtet der Fonds-Händler im europäischen Raum für den cominvest Fondak (DE0008471012) und den FT Frankfurt-Effekten-Fonds (DE0008478058). Im Zuge der Erholung wurde vor allem der JPM Europe Equity Plus (LU0289089384) gekauft, der gerade auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist. Bei den weltweit anlegenden Aktienfonds zeigt sich ein ähnliches Bild. Der international streuende DWS Top Dividende (DE0009848119) wird ebenso verkauft wie der DWS Global Growth (DE0005152441) und der Deka-GlobalChampions CF ().

Mit Blick auf die asiatischen Börsen herrscht vor allem in Bezug auf China große Skepsis. "Das Thema Zollstreit steht über allem und schürt die Unsicherheit", erklärt Präger. Auf den Abgabelisten stehen folgerichtig der FF - China Focus (LU0173614495) und der FF - Greater China (LU0048580855). Wenn entsprechend Aktienfonds gesucht werden, dann zumeist der HSBC GIF Hong Kong Equity (LU0011817854).

Anhaltendes Interesse an Technologie-Fonds

Ivo Orlemann von der ICF Bank sieht bei insgesamt dünnen Umsätzen zumindest im Bereich der Technologie-Fonds relativ großes Interesse. Ganz oben auf den Einkaufslisten: Der FF - Global Technology Fund (LU0099574567). Auch der Franklin Technology Fund (LU0260870158) und der BlackRock Global Funds - World Technology (LU0171310443) sind gesucht. Für den DWS Artificial Intelligence (DE0008474149) überwiegt laut Orlemann zwar ebenfalls die Nachfrage, "es kommt aber schon auch zu Gewinnmitnahmen, je nachdem, was Trump und Musk wieder von sich geben".

"Sichere Häfen" werden gesucht

"Hohe Umsätze mit deutlichem Kaufüberhang" sieht Präger im Segment der Geldmarktfonds. Favorisiert werden der DWS Flexizins Plus Fund (DE0008474230) und der Deutsche Floating Rate Notes (LU0034353002). "Die weltpolitische Situation treibt scheinbar immer noch sehr viele Anleger in diese ?sicheren Häfen". Das bestätigt auch Orlemann, der "recht gute Umsätze" für den Fixed Income One (AT0000A347S9) und den UniOpti4 (LU0262776809) erkennt. Allerdings werde hier auf beiden Seiten aktiv gehandelt.

Immobilienfonds: Kein Abgabedruck mehr

Von einer "eher gestiegenen Nachfrage" berichtet der Händler der ICF Bank von Immobilienfonds. "Abgabedruck haben wir hier zurzeit eher nicht". Während der hausInvest (DE0009807016), der Deka-ImmobilienEuropa (DE0009809566) und der UniImmo: Europa (DE0009805515) überwiegend gekauft werden, habe das Interesse an dem WestInvest InterSelect (DE0009801423) zuletzt etwas abgenommen.

Die Umsätze der an der Börse Frankfurt gehandelten aktiven Fonds sind in den ersten vier Monaten 2025 um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Im April lag der Zuwachs sogar bei 38 Prozent. Aktienfonds haben ihre Führung mit einem Marktanteil von jetzt 52 Prozent (Vorjahr: 46 Prozent) weiter ausbauen können. Deutliche Einbußen verzeichneten im Gegenzug die offenen Immobilienfonds, deren Anteil an den Umsätzen zwischen Januar und April von fast 30 Prozent im Jahr 2024 auf weniger als 20 Prozent gesunken ist. Im April fielen sie mit nur 13 Prozent sogar hinter die Mischfonds (18 Prozent) zurück.

Alle Details zu den Umsätzen gibt es in der Kassamarktstatistik auf deutsche-boerse-cash-market.com.

Von Thomas Koch 28. Mai 2025, Deutsche Börse AG ©

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)