EQS-News: H2APEX veröffentlicht Zahlen für das erste Quartal 2025

Umsatz in Q1 2025 erwartungsgemäß bei EUR 2,1 Mio. (Q1 2024: EUR 10,1 Mio.).

Management bestätigt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 in der Bandbreite zwischen EUR 6 Mio. und EUR 8 Mio.

Akquisition aller Anteile an der HH2E Werk Lubmin GmbH ermöglicht die Umsetzung weiterer Wasserstoffprojekte am Standort Lubmin.

Erfolgreiche Übergaben der Wasserstofftankstellen in Güstrow und Bad Doberan an Rebus; insgesamt 21 Tonnen selbstproduzierter Wasserstoff in Q1 2025 ausgeliefert.

Seit Februar 2025 ist Markus Lesser neues Mitglied des Aufsichtsrats der H2APEX Group SCA.

Rostock, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 28.05.2025 – H2APEX Group SCA (ISIN LU0472835155, WKN A0YF5P), ein börsennotierter führender Betreiber und Entwickler von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur sowie im Mobilitätsbereich, hat heute ihre Zwischenmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Der Umsatz des ersten Quartals 2025 beläuft sich auf EUR 2,1 Mio. (Q1 2024: EUR 10,1 Mio.) und liegt damit im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr 2025 (EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio.).

Bert Althaus, CFO von H2APEX: „Der erwartungsgemäß erfolgte Umsatzrückgang in den ersten drei Monaten 2025 ist auf unsere verstärkte Fokussierung auf eigene Projekte zurückzuführen und liegt im Rahmen unserer Gesamtjahresprognose. Für das laufende Gesamtjahr erwarten wir Umsätze in Höhe von EUR 6 Mio. bis EUR 8 Mio. aus dem Betrieb unserer Wasserstoffanlagen, der Planung und dem Bau von Wasserstoffanlagen für Drittunternehmen sowie aus dem Verkauf von Wasserstoffspeichertanks.“

Bedingt durch hohe Investitionen und gestiegene Personalkosten im Zuge der Wachstumsstrategie sowie den Umsatzrückgang belief sich das EBITDA im ersten Quartal 2025 auf EUR -7,1 Mio., nach EUR -3,9 Mio. im Vorjahresquartal. Das Unternehmen beschäftigte ersten Quartal 2025 durchschnittlich 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (FTE; 31.12.2024: 113). Das Quartalsergebnis lag bei EUR -8,1 Mio. (Q1 2024: -5,0 Mio.).

Peter Rößner, CEO von H2APEX: „Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Mitarbeiterzahl sowohl quantitativ als auch qualitativ weiter ausgebaut und damit die Basis für unseren weiteren Wachstumskurs gelegt. Zudem konnten wir im ersten Quartal die Anteile der HH2E Werk Lubmin GmbH erwerben. Mit diesem wichtigen Schritt für den Ausbau unserer eigenen Produktionskapazitäten setzen wir die Schärfung der Unternehmensstrategie nach wie vor konsequent um. Die Wachstumsstrategie der H2APEX sieht nunmehr die Ausweitung des Geschäftsmodells in den Bereichen Eigenbetrieb und Service vor, um langfristig und nachhaltig positive Ergebnisse zu erwirtschaften.”

Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2025 steht auf der Unternehmenswebsite www.h2apex.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download verfügbar.

Über H2APEX

Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten.

www.h2apex.com

Investorenkontakt:

Telefon: +49 381 799902 320

E-Mail: investor.relations@h2apex.com

Web: www.ir.h2apex.com



Pressekontakt:

H2APEX

Kirsten Brückner Phone: +49 381 799902-347

Leiterin Marketing und Kommunikation Mobil: +49 175 657 14 65

Timmermannsstrat 2 a E-Mail: Kirsten.Brueckner@h2apex.com

18055 Rostock www.h2apex.com

IR.on AG

Frederic Hilke, Johannes Kaiser

Investor Relations Phone: +49 221 9140 973

Mittelstr. 12-14 E-Mail: h2apex@ir-on.com

50672 Köln www.ir-on.com

