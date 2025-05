EQS-News: naoo AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2025

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

28.05.2025 / 16:40 CET/CEST

Medienmitteilung



naoo AG: Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2025

Alle Anträge an der Generalversammlung 2025 wurden einstimmig angenommen

FORVIS MAZARS neu als Revisionsstelle für 2025 gewählt

naoo treibt Plattform-Ausbau in der Schweiz und DACH-Raum voran

Zug/Zürich, 28. Mai 2025 – Auf der heutigen ordentlichen Generalversammlung der naoo AG (ISIN: CH1323306329; Börsenkürzel: NAO), Betreiberin der Schweizer Social-Media-Plattform naoo, hat das Aktionariat sämtliche Anträge des Verwaltungsrats einstimmig angenommen. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 4'074'254 waren 74.4% vertreten.

Unter anderem erteilten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung und wählten Michel Pola in seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrats für ein weiteres Geschäftsjahr, dieser nahm die Wahl an.

Die Jahresrechnung 2024, welche einen Jahresverlust von CHF 2.27 Mio. auswies, wurde genehmigt. Der Verlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wurde neu FORVIS MAZARS SA, Zweigniederlassung Zürich, als neue Revisionsstelle gewählt, welche die Wahl annahm.

Die naoo AG ist seit Dezember 2024 an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr gelistet und treibt den Ausbau ihrer Social-Media-Plattform in der Schweiz und im DACH-Raum konsequent voran.

Über naoo

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329).

Über Kingfluencers

Kingfluencers ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing und Teil der naoo-Gruppe. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich das Unternehmen als zentraler Partner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen realisieren möchten. Mit einem umfassenden Netzwerk aus über 3.000 Influencern, datenbasierten Strategien und einer hauseigenen KI-gestützten Kampagnenplattform bietet Kingfluencers Marken innovative Lösungen zur Optimierung ihrer digitalen Reichweite. Das Unternehmen kombiniert Performance-Marketing mit Storytelling und deckt alle relevanten Kanäle ab – von Instagram, TikTok und YouTube bis hin zu B2B-Influencer-Marketing und Employee Advocacy. Mit seinem interdisziplinären Team setzt Kingfluencers neue Massstäbe für kreatives, datengetriebenes und zielgerichtetes Influencer-Marketing in der Schweiz und darüber hinaus.

Die naoo AG hat ihren Sitz an der Baarerstrasse 21 in Zug/ Schweiz.

Weitere Informationen unterwww.naoo.com

Kontakte:

Medien und Investoren

Karl Fleetwood, Head of Operations, karl.fleetwood@naoo.com

Axel Mühlhaus

edicto GmbH

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

Mobil: +49 (0) 178 2060388

E-Mail: amuehlhaus@edicto.de

http://www.edicto.de

Benutzerinnen und Benutzer

Benjamin Duthaler, Head of Community Management,

E-Mail: benjamin.duthaler@naoo.com

Kingfluencers

Sarah Schmid, Head of Marketing Kingfluencers, sarah.schmid@kingfluencers.com

