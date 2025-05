'HB': Deutsche Autohersteller in Verhandlungen mit USA über Zölle

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Mehrere deutsche Autohersteller verhandeln einem Pressebericht zufolge mit der US-Regierung über die Ausgestaltung von Zöllen. BMW , Mercedes und der VW -Konzern arbeiteten mit dem US-Handelsministerium an einem Mechanismus, der Import- und Exportleistungen miteinander verrechne, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwochnachmittag unter Berufung auf Konzernkreise. Eine Einigung werde bis Anfang Juli angestrebt. Im Gegenzug für Zollerleichterungen hätten die deutschen Autohersteller Milliardeninvestitionen in den USA in Aussicht gestellt.

Während BMW und Mercedes ihre Werke in South Carolina und Alabama ausbauen wollten, prüfe die VW-Tochter Audi den Aufbau einer eigenen Fabrik im Süden der USA. Die Gespräche über das Abkommen liefen ungeachtet der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Zölle für Produkte aus der EU noch einmal zu erhöhen. Dieser hatte zugleich die europäischen Autohersteller aufgefordert, mehr in den USA zu investieren. Offiziell hätten die deutschen Autohersteller die Verhandlungen nicht kommentieren wollen, hieß es weiter.

An der Börse weckten die Neuigkeiten Hoffnungen. So legten BMW als Dax-Spitzenreiter um 3,5 Prozent zu. VW kletterten um 2,6 Prozent und Mercedes um 2,3 Prozent nach oben./he/jha/