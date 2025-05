IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics nimmt im Juni 2025 an der BIO International Convention in Boston teil

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics nimmt im Juni 2025 an der BIO International Convention in Boston teil

Montreal, QC, Kanada, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC) ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das fortschrittliche Krebstherapeutika und Technologien zur Arzneimittelabgabe entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass sein Chief Executive Officer und Chief Operating Officer an der renommierten BIO International Convention teilnehmen werden, die vom 16. bis 19. Juni 2025 in Boston stattfindet. Diese Veranstaltung bringt weltweit führende Unternehmen der Biotechnologie- und Pharmabranche zusammen und bietet Defence eine einzigartige Gelegenheit, mit wichtigen Interessengruppen in Kontakt zu treten und seine innovativen Technologien zu präsentieren.

Die BIO International Convention gilt als die größte und umfassendste Veranstaltung im Biotechnologiesektor, an der über 20.000 Branchenführer aus der ganzen Welt teilnehmen. Die Konferenz dient als wichtige Plattform für Networking, die Förderung von Kooperationen und die Sondierung von Investitionsmöglichkeiten. Die Veranstaltung bietet wichtige Gelegenheiten sowohl für Zufallsbegegnungen als auch für geplante Treffen mit Investoren, Partnern und Kooperationspartnern. Dies macht sie zu einer wichtigen Veranstaltung für Unternehmen, die ihre Reichweite und Wirkung in der Biotech- und Pharmaindustrie ausbauen möchten.

Auf dem diesjährigen Kongress wird Defence das bedeutende Potenzial seiner Accum®-Technologie hervorheben, die die Wirksamkeit von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) und die Fähigkeit zur Tumorabtötung, selbst bei ADCs, denen bisher nur ein begrenztes therapeutisches Potenzial zugeschrieben wurde, verbessern soll. Durch die Teilnahme an der BIO 2025 möchte Defence die Gespräche mit potenziellen Partnern und Investoren vorantreiben und sein Ziel, Krebstherapien der nächsten Generation zu entwickeln, vorantreiben.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79753

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79753&tr=1

