Original-Research: Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Original-Research: Valneva SE - from First Berlin Equity Research GmbH

19.08.2025 / 10:39 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Valneva SE

     Company Name:                Valneva SE
     ISIN:                        FR0004056851

     Reason for the research:     Q2 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        19.08.2025
     Target price:                EUR8.10
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE
(ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 8.10 price target.
Abstract:
Q2/25 revenue of EUR48.4m was 4.5% above consensus and EBITDA of
EUR-5.5m was EUR10m above the market's expectation. Meanwhile, operating cash
burn fell sharply to EUR2.8m (Q2/24: EUR37.8m) due to better profitability and
the completion in Q2 last year of Valneva's contributions to the Lyme phase
3 trial currently being conducted by Pfizer. FY/25 guidance for product
sales, revenues and R&D expense is unchanged and Valneva continues to target
a >50% reduction in operational cash burn to <EUR30m (FY/24: EUR67m). In recent
weeks the EMA and FDA both lifted temporary restrictions on vaccinating the
elderly with Valneva's chikungunya vaccine, IXCHIQ. Following this news and
the good Q2/25 results, we believe investors are now focusing on likely
positive near-term newsflow from IXCHIQ and Valneva's Lyme disease vaccine
candidate, VLA15. A large outbreak of chikungunya is currently spreading
from three Indian Ocean islands (Réunion, Mayotte, Mauritius) to Africa.
Parts of South East Asia, France and Italy are also experiencing outbreaks.
During the analysts' call following the Q2/25 results management indicated
that Valneva is not supply constrained and has sufficient material to
address potential response strategies. Meanwhile the VLA15 phase 3 trial is
set to read out either late this year or in early 2026. As we wrote in our
study of 21 May, we expect the annual value of the Lyme vaccine market to
peak at over USD2bn. Subject to positive phase 3 data and regulatory
approval, Pfizer plans to launch VLA15 in autumn 2027. We expect
commercialisation of VLA15 to trigger aggregate milestone payments to
Valneva of USD143m from partner Pfizer in 2027. Additionally, Valneva also
stands to receive USD100m in commercial milestones based on cumulative VLA15
sales thresholds, and royalties of between 14% and 22%. No vaccine is
currently available to prevent Lyme disease in humans. We maintain our Buy
recommendation at an unchanged price target of EUR8.10. Upside: 60%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:
FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,10.

Zusammenfassung:
Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 lag mit EUR48,4 Mio. um 4,5% über den
Konsensprognosen, und das EBITDA von EUR-5,5 Mio. übertraf die
Markterwartungen um EUR10 Mio. Gleichzeitig sank der operative Cash-Burn
aufgrund der besseren Rentabilität und des Abschlusses im zweiten Quartal
des Vorjahres von Valnevas Beiträgen zur derzeit von Pfizer durchgeführten
Phase-3-Studie zu Lyme deutlich auf EUR2,8 Mio. (Q2/24: EUR37,8 Mio.). Die
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 hinsichtlich Produktverkäufen, Umsatz
und F&E-Aufwendungen bleibt unverändert, und Valneva strebt weiterhin eine
Reduzierung des operativen Cash-Burns um mehr als 50% auf unter EUR30 Mio. an
(GJ 2024: EUR67 Mio.). In den letzten Wochen haben sowohl die EMA als auch die
FDA die vorübergehenden Beschränkungen für die Impfung älterer Menschen mit
Valnevas Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ aufgehoben. Nach dieser Nachricht und
den guten Ergebnissen für das zweite Quartal 2025 glauben wir, dass sich die
Anleger nun auf wahrscheinlich positive kurzfristige Nachrichten zu IXCHIQ
und Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, VLA15,
konzentrieren. Derzeit breitet sich ein großer Ausbruch von Chikungunya von
drei Inseln im Indischen Ozean (Réunion, Mayotte, Mauritius) nach Afrika
aus. Auch in Teilen Südostasiens, Frankreichs und Italiens kommt es zu
Ausbrüchen. Während der Analystenkonferenz nach den Ergebnissen für das
zweite Quartal 2025 gab das Management bekannt, dass Valneva keine
Lieferengpässe hat und über ausreichend Material verfügt, um potenzielle
Reaktionsstrategien umzusetzen. Die Ergebnisse der Phase-3-Studie zu VLA15
werden voraussichtlich Ende dieses Jahres oder Anfang 2026 vorliegen. Wie
wir in unserer Studie vom 21. Mai geschrieben haben, erwarten wir, dass der
Jahresumsatz des Marktes für Lyme-Impfstoffe einen Höchststand von über USD2
Mrd. erreichen wird. Vorbehaltlich positiver Phase-3-Daten und der
behördlichen Zulassung plant Pfizer, VLA15 im Herbst 2027 auf den Markt zu
bringen. Wir gehen davon aus, dass die Vermarktung von VLA15 im Jahr 2027 zu
Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt USD143 Mio. von Partner Pfizer an
Valneva führen wird. Darüber hinaus wird Valneva voraussichtlich USD100 Mio.
an kommerziellen Meilensteinzahlungen auf Basis der kumulierten
VLA15-Umsatzschwellen sowie Lizenzgebühren zwischen 14% und 22% erhalten.
Derzeit gibt es keinen Impfstoff zur Vorbeugung der Lyme-Borreliose beim
Menschen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten
Kursziel von EUR8,10 bei. Aufwärtspotenzial: 60%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=feddf920b2a722b1cc16f7c3dff2cccb

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2185818 19.08.2025 CET/CEST

