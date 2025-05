ROUNDUP 2: Salesforce dank KI-Hoffnungen überraschend optimistisch

(neu: Kursreaktion aktualisiert)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der SAP-Branchenkollege Salesforce blickt dank KI-Optimismus überraschend positiv auf das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte bei 41 bis 41,3 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Experten rechnen bisher mit 40,8 Milliarden Dollar.

Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie zeigt sich Salesforce zuversichtlicher und übertrifft damit die Erwartungen von Analysten. Dieser soll dem Unternehmen zufolge bei 11,27 bis 11,33 Dollar liegen. Zuvor hatte Salesforce 11,09 bis 11,17 Dollar anvisiert, die Expertenprognosen lagen bei 11,16 Dollar.

Aus der am Dienstag angekündigten Übernahme von Informatica rechnet das Unternehmen wegen des erst Anfang 2027 anstehenden Abschlusses nicht mit Auswirkungen auf das laufende Geschäftsjahr.

Im am 30. April beendeten ersten Geschäftsquartal hatte Salesforce den Umsatz um acht Prozent auf 9,8 Milliarden Dollar gesteigert. Der Gewinn stagnierte nahezu bei 1,5 Milliarden Dollar.

Die Freude der Anleger über den Optimismus des Unternehmens hielt allerdings nicht lange an. Nachdem das Salesforce-Papier am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss noch um fünf Prozent zulegte, verlor es im frühen Handel am Donnerstag mehr als sieben Prozent. Zuvor hatte die kanadische Bank RBC die Aktie von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 420 auf 275 Dollar gekappt. Analyst Rishi Jaluria begründete dies vor allem mit dem Kauf des KI-Datenspezialisten Informatica für 8 Milliarden Dollar. Die Transaktion sei mit Risiken verbunden. Zudem hinterfragt der Experte die Notwendigkeit. Die Quartalszahlen lagen aus seiner Sicht unterdessen in etwa im Rahmen der Erwartungen.

Jefferies-Experte Brent Thill bemängelte, dass die Dynamik im Cloud-Kerngeschäft weiter nachlasse und ein Löwenanteil der höheren Umsatzerwartungen währungsbedingt sei.