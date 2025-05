DAX-FLASH: Kaum verändert nach jüngstem Dämpfer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Dämpfer im Dax dürfte sich am Freitag zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start 15 Punkte höher auf 23.948 Punkte.

Selbst mit dem anfänglichen Auftrieb eines guten Quartalsberichts von Nvidia und dem Dämpfer für Trumps Zollpolitik vor einem US-Gericht, schaffte es der Dax am Donnerstag nicht an seinen Rekord vom Mittwoch bei fast 24.326 Punkten heran. Nach einem freundlichen Handelsstart folgten nach der Kursrally in diesem Jahr leichte Gewinnmitnahmen.

Kurz vor dem US-Handelsschluss hob ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle vorerst wieder auf. Unter dem Strich ließ das juristische Tauziehen die Anleger an der Wall Street bei kleinen Kursgewinnen letztlich kalt.

Für das Jahr 2025 liegt der Dax etwa 20 Prozent im Plus. Im Wochenverlauf legte er um rund 1,3 Prozent zu. Der MDax zog derweil um 2,7 Prozent an und schloss damit für das Gesamtjahr zum Dax auf. Er befindet sich auf dem höchsten Niveau seit drei Jahren./ag/jha/